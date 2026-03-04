El destino de Borja Bastón en la segunda división de Corea del Sur

Borja Bastón, que se encontraba sin equipo desde junio, cuando acabó su vínculo con el Granada y no renovó, no encontrando acomodo en Segunda División en todo el verano, por lo que llevaba varios meses entrenando con otros jugadores, como Roque Mesa o Lucas Pérez, al empezar este curso, ya ha encontrado destino a sus 33 años y jugará en el Paju Frontier FC de la Segunda División de Corea del Sur, de la K League 2.

El ariete fue fundamental para el Deportivo en la temporada 2013-14, muy convulsa para la entidad pero que acabó con el ascenso a Primera División. Él, Luis Fernández y Diego Ifrán fueron los aroetes aquella temporada.

El Paju Frontier FC anunció oficialmente el fichaje del delantero centro a través de los canales oficiales del club. Borja, mientras estaba en la cantera del Atlético, marcó 5 goles en el Mundial Sub-17 de 2009 y ganó el premio al máximo goleador. Tras debutar como profesional con el Atlético de Madrid en 2009, se dio a conocer en el panorama de Segunda con cesiones en Segunda para dar el salto a Primera al Eibar en la 15-16, con 18 goles en la élite en el año de su explosión a todos los niveles.

Noticias relacionadas

En 2016, fichó por el Swansea por un traspaso de unos 15 millones de libras, llamando la atención al establecer el récord del club por el traspaso más alto en aquel momento, pero vivió cesiones al Málaga y al Alavés, ambas en Primera. Posteriormente, continuó compitiendo en la liga inglesa con el Aston Villa. Tras regresar a España, al Leganés, volvió a dejar muestras de su nivel en el Real Oviedo. Terminó como máximo goleador de Segunda División 2021-22 con 22 goles, y entre 2021 y 2024 disputó 119 partidos y marcó 42 goles, consolidándose como el delantero clave del equipo asturiano, para marcharse en una breve etapa al Pachuca y regresar en febrero de 2025 al fútbol español tras rescindir en México.