El exdeportivista José Francisco Molina, presentado como nuevo seleccionador de Honduras: "Gracias por confiar en mí"

El exdeportivista José Francisco Molina fue presentado en Tegucigalpa como el nuevo seleccionador de fútbol de Honduras, con la que buscará la clasificación del país centroamericano al Mundial de 2030.

"Gracias por confiar en mí, por darme las riendas de este equipo, del equipo de todos, el equipo más importante del país. Es un honor para mí y una gran ilusión", dijo Molina tras ser presentado por el presidente de la Federación de Fútbol de Honduras (FFH), Jorge Salomón, en la sede del Banco Ficohsa, patrocinador de la selección nacional.

Agregó que asume "una gran responsabilidad", que "todo el mundo va a estar pendiente de lo que hagamos" y "vamos a hacer, desde luego, todo lo que esté en nuestra mano para que la afición que sé, soy consciente de la pasión con la que vive el fútbol, esté orgullosa y disfrute con su selección".

Molina fue acompañado, además, por el presidente de la Comisión de Selecciones, Javier Atala, y el director deportivo de la FFH, Francis Hernández.

El nuevo timonel de la H, que llegó acompañado de su principal asistente, el serbio Igor Tasevski, subrayó que el nuevo camino que enfrenta con la Federación es "un proyecto que es de largo plazo, en el que por supuesto el objetivo será la clasificación para el mundial de 2030", y que en el camino se tendrán otras competiciones que se intentará ganar.

"Si nos pueden echar una mano, estaremos encantados"

Molina también le envió un "mensaje de confianza" a la afición hondureña: "Vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos para que se sientan orgullosos, que disfruten de su selección y decirles que la necesitamos".

"Si los tenemos a nuestro lado, sin ninguna duda la Federación, nosotros y los jugadores vamos a trabajar todos juntos para conseguir los objetivos. Con la ayuda de la afición siempre es todo más fácil, entonces, toda ayuda es bienvenida. Si nos pueden echar una mano, estaremos encantados", apostilló.

El primer compromiso de la selección de Honduras con Molina en el banquillo será un partido amistoso contra Perú, en España, concretamente en Leganés, el próximo día 31.

Según explicó el director deportivo de la FFH, los jugadores para el juego contra Perú serán convocados el día 20, y el 23 será el viaje a Madrid, donde se hará la fase de preparación, antes del partido en Leganés.

Molina, quien ha sido director deportivo en la Real Federación Española entre 2018 y 2022 y que fue internacional con la selección española, es recordado sobre todo por sus periplos en el Atlético, siendo el guardameta del equipo durante el histórico doblete de 1995-96, con los títulos de Liga y Copa del Rey con Radomir Antic al frente del banquillo; y en el Deportivo, donde ganó una Copa del Rey y dos títulos de Supercopa.

Como entrenador, Molina hizo el año pasado historia en la Superliga India al conseguir que un equipo, en su caso, el Mohun Bagan, revalidara el título (League Shield).

El exjugador de equipos como Valencia, Villarreal, Albacete, Atlético de Madrid, Deportivo y Levante, que con anterioridad dirigió en la cantera del Villarreal y en su primer equipo, en el Getafe B, el Kitchee de Hong Kong, el Atlético Calcuta y el Atlético de San Luis.

Con Molina, según las autoridades del fútbol hondureño, se buscará un trabajo a largo plazo para que el país apueste por la clasificación a un cuarto mundial, después de los de España 1982, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014.