La FIFA visitará A Coruña el día 18 para evaluar el proyecto para el Mundial

Representantes de la FIFA estarán desde la próxima semana de visita en España y el próximo día 18 tienen agendado acercarse a A Coruña para pasar revista a la candidatura coruñesa, que fue una de las once sedes españolas elegidas por el máximo organismo futbolístico para albergar partidos del Mundial 2030. La visita no se presume definitiva, pero sí trascendental para un proyecto coruñés que todavía no ha podido cerrar su financiación y que el proyecto de reforma del estadio que le hizo llegar a la FIFA en 2024 parece ahora mismo alejado de sus planes. Los rectores querrán conocer en qué punto se encuentra el proyecto y cuáles son los planes para los próximos años, no solo para la reforma de Riazor, sino para todo el cúmulo de peticiones de FIFA en seguridad, movilidad...

FIFA visitará a diez de las once candidatas, no a Málaga, que ya se ha descabalgado de la carrera por iniciativa propia. No habrá visita a Vigo o a Valencia, aunque desde la RFEF no las eliminan. Aun así, no será nada sencillo que se sumen porque no fueron seleccionadas en su día y porque el máximo organismo del fútbol mundial es partidario de reducir sedes, si algunas de las que fueron elegidas previamente no reúne las condiciones. Entre otoño y diciembre sí que se esperan decisiones definitivas.

El anterior contacto con FIFA

La carrera por el Mundial 2030 se reanudó el pasado mes de noviembre de 2025 y A Coruña y Riazor seguían en el pelotón. Los concejales Gonzalo Castro y Manuel Vázquez fueron los representantes del Concello en una reunión telemática con la RFEF y la FIFA que le sirvió para ganar tiempo a la candidatura y para marcar una hoja de ruta que no dejana de ser exigente. Según fuentes conocedoras de lo tratado en aquella cumbre, el máximo organismo mundial quería ponerse al día con el estado de los compromisos que habían adquirido y les transmitió a los aspirantes ya aceptados que, entre los meses de septiembre y diciembre de 2026, una vez se haya disputado el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, se evaluarían de manera definitiva el grado de cumplimiento y la viabilidad de las ciudades candidatas, y se empezarían a tomar decisiones para el futuro de esas 19 sedes (las 20 incluidas en la triple candidatura confirmada por la FIFA el 11 de diciembre de 2024, menos Málaga, que ya se descabalgó).

Esta panorama aclaró el camino de cara a los siguientes meses y llevaba a A Coruña a una encrucijada prácticamente ineludible en algo menos de un año. También le daba aire para avanzar en un proyecto que no ha dado síntomas de haber avanzado en los últimos meses. Entonces, en el otoño de 2026, se puede caer alguna sede, como ya ocurrió con el Mundial 2026, pero eso no quiere decir que ocupen sí o sí esos puestos otros estadios aspirantes, como Balaídos, Mestalla o el Benito Villamarín, que no tenían representantes en la reunión de este miércoles.

El proyecto de A Coruña que tiene la FIFA en su poder contempla a día de hoy todavía un estadio para más de 48.000 espectadores en el que se añadiría un tercer anillo al recinto. Posteriormente, el Concello ha buscado la complicidad de la RFEF para intentar rebajar esa cota a los 42.000, en la línea del actual Anoeta, para así evitar esa zona superior que redimensionaría el estadio por encima de las necesidades de diario del Dépor. En ese sentido, confía en hacer móvil alguna de las gradas proyectadas y así ajustarlo después a las necesidades del club blanquiazul. Precedentes recientes en estadios de Canadá alimentan esas aspiraciones.

Noticias relacionadas

El Ayuntamiento proyectó en su día una financiación en la que el 70% del dinero a desembolsar para la reforma de Riazor (unos 100 millones) sería afrontado por las administraciones públicas y el 30% por un inversor privado, que dijo tenerlo atado, pero del que no reveló su identidad. En esa parte de financiación pública todas las partes han mostrado su voluntad, pero no hay consenso en lo que pueden afrontar cada una de las instituciones (Xunta, Concello y Diputación, ya que el Gobierno se ha desmarcado).