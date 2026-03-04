Stoichkov: "Estando Hidalgo aquí se pueden conseguir cosas grandes"

Juan Diego Molina Stoichkov amplió su cuenta personal el pasado fin de semana con el tanto inaugural ante la Real Sociedad. El gaditano suma tres dianas este curso, y fue el hombre más activo en el ataque coruñés en Donosti. Un duelo en el que "el equipo no dejó de creer" y logró tres puntos que le permiten empatar con Castellón y Almería. Es por eso que ve que el Deportivo "va bien" en liga: "Hemos ganado seis de los últimos ocho y hay que darle valor. Estamos donde queremos estar".

"Ojalá pudiéramos estar más sobrados, pero es muy difícil, está todo muy igualado. Es importante estar ahí hasta el final de temporada y conseguir el objetivo", expresa Stoichkov en sala de prensa, a pocos días de enfrentarse al Granada, club que tiene sus derechos y del que recaló este verano en un intercambio de cesiones por Mohamed Bouldini. Ambos atacantes podrán estar presentes en Riazor: "Le pregunté a Fernando, porque no lo tenía muy claro. Tanto Bouldini como yo podemos jugar y es bueno para los dos equipos".

El atacante gaditano defiende el papel de Antonio Hidalgo ante las críticas por el juego del conjunto coruñés: "Yo lo veo muy bien, con muchas ganas de aportar al equipo, darnos las herramientas para poder ganar. Él sabe cómo va esto del fútbol. Hay que darle valor. Estando él aquí se pueden conseguir cosas grandes". Sin embargo, cree que lo importante no es pensar en el ascenso, sino centrarse en el día a día: "Yo solo pienso en el fin de semana. La experiencia me lo dice, esto es muy largo, entramos en la recta final. Lo importante es estar ahí y ya veremos en mayo".

"Riazor es un espectáculo. Nunca había vivido algo así. Es una afición de locos" Stoichkov

El delantero, ex del Eibar o Sabadell, tiene ganas de regresar a Riazor este fin de semana. Tilda al estadio blanquiazul de ser "un espectáculo" que "nunca había vivido" hasta ahora. "Es una afición de locos. El otro día fuera de casa, a tantas horas de aquí, que vaya tantas personas es una locura. Les pido que sigan así, esto es de todos, nos aportan muchísimo para esos tramos finales. Que sigan así porque esto es de todos", remarca.

Stoichkov, además, elogió a otro de los goleadores del fin de semana: el joven Bil Nsongo, héroe tapado en Zubieta. "Personalmente me gusta mucho. No es algo nuevo, porque lo veo entrenando. Que siga así, es muy joven y le queda mucho por delante", expresa.

Yeremay, en duda

El gaditano explicó que Yeremay "está tocado todavía un poco", por lo que es duda para este fin de semana tas no entrenar con el grupo. No obstante, este miércoles, cuando habló, todavía no lo había visto: "hoy justo no lo pude ver porque llegó antes y estaba en el gimnasio".

El 22, además, espera "poder marcar más" goles. "Me hubiera gustado anotar más", expresa al hacer balance sobre su curso: "Trabajo día a día para poder jugar, cuando decida el míster. Intentar aportar al equipo lo que necesite en cada momento y ojalá sea con goles, que es por lo que me traen aquí, y espero poder marcar más".

Está tranquilo con su papel: "Yo intento dar el máximo de mí. A veces aporto con gol, otras no. Yo aporto con mi trabajo diario, y lo que diga el míster así será".

Stoichkov, durante el partido. / Fernando Fernández

Granada, próximo rival del Deportivo

El ariete explica que, pese a su pasado en el conjunto nazarí, es "un partido más" para él porque ahora se "debe" al Deportivo. El equipo dirigido por Pacheta aspiraba en verano a estar en la zona alta, pero con el pasado de las jornadas se ha metido de lleno en la pelea por la salvación. Actualmente es 17º con 32 puntos, dos más que el Huesca. "Al final se firmó gente muy joven, hay que darles tiempo. Es verdad que no arrancaron bien, han tenido una racha negativa. Es un equipo que nos pondrá las cosas complicadas. Hay que dar lo máximo", expresa sobe el rival de este fin de semana.

Noticias relacionadas

Stoichkov espera "un partido muy intenso". Preguntado por qué jugador destacaría, el delantero se centra en el valor del grupo: "Tienen muy buenos jugadores, los conozco bastante bien. Pero yo me quedo con que van todos a una, van como una piña y hay que tener cuidado con todos. Tienen buenos jugadores, pero nosotros nos tenemos que centrar en nosotros".