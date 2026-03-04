Yeremay, seria duda para el Deportivo - Granada

Yeremay Hernández, ausente la jornada pasada por sanción, podría perderse también el duelo de este fin de semana ante el Granada. No está descartada su participación, aunque, si llega, no lo hará al 100%, debido a unas molestias físicas que se han alargado más de lo deseado y que ya le habían mermado previamente. Hidalgo se refirió a ellas en el pasado, pero la jornada de descanso no ha sido suficiente, de momento, para remitir el dolor. Este miércoles volvió a trabajar al margen.

Hasta el momento Yeremay lo había jugado todo. Es el jugador más diferencial de la plantilla y sus números le convierten en el máximo goleador (10 tantos) y mayor asistente (siete pases de gol). Hasta ahora, solo había descansado en la Copa del Rey, y había jugado todos los partidos de inicio en liga.

Para el Dépor, si finalmente no llega a tiempo, será la primera vez desde noviembre de 2024 que deba afrontar dos partidos consecutivos sin su gran figura. El curso pasado se perdió los duelos ante el Almería y el Sporting. Desde entonces, había participado hasta el pasado fin de semana en todos los encuentros del conjunto blanquiazul.

Noé se une al grupo del Deportivo

Durante el último entrenamiento, Antonio Hidalgo ha echado mano del filial. A Bil Nsongo, uno de los protagonistas de la remontada ante la Real Sociedad B, se une también Noé Carrillo, quien alterna habitualmente el estar en dinámica de primer y segundo equipo.