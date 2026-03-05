Altimira defiende el trabajo de Hidalgo en el Deportivo: "Nos está guiando al objetivo"

La temporada del Deportivo entra en el último y decisivo tercio del campeonato. Con 49 puntos, el conjunto blanquiazul es cuarto clasificado, empatado con el Almería (tercero) y el Castellón (segundo), y a cuatro puntos del Racing de Santander, líder destacado. El ritmo de puntuación sitúa a los de Hidalgo en la carrera por el ascenso directo, con Málaga y Las Palmas también en la pelea. Sin embargo, hay algún que otro nubarrón futbolístico que sobrevuela la actualidad de un equipo al que se le exige jugar mejor más allá de unos resultados indiscutibles. Altimira, como hizo el miércoles Stoichkov, defiende el papel del técnico catalán, y cree que el vestuario está llevando bien la presión: "Vamos a convivir con ella desde el principio hasta el final".

El ambiente en torno al cuadro coruñés está tenso. Las ajustadas victorias ante Eibar y Real Sociedad B han dado margen al equipo de Antonio Hidalgo, que se encontró con crítica desde la grada de Zubieta y también en el duelo pasado de Riazor. El equipo está dentro del objetivo, pero es el juego lo que preocupa a la grada. "La victoria nos dio mucha fuerza, también de la forma que fue. Fue importante seguir creyendo pese al resultado. Nos da fuerza para seguir creyendo, con las ganas de seguir ganando y pensando en el domingo", expresa sobre el triunfo ante el filial txuri-urdin tras remontar un 2-1 desfavorable en los minutos finales con goles de Bil Nsongo y Mario Soriano.

La presión en el Deportivo

Altimira, preguntado por la presión del club, considera que recalar en el cuadro coruñés ha sido "la mejor decisión" que podía tomar tras salir del Villarreal. "Feliz por estar aquí", donde se ha encontrado con un entorno exigente: "Sabía que venía a un club muy grande, con una historia impresionante. Lo vimos en el museo hace poco todos los trofeos que ha ganado el Deportivo. Creo que es importante saber antes de fichar a dónde vienes". Respecto a esa demanda de resultados y juego, explica que en el vestuario "todos" son "conscientes" de ella: "La sabemos llevar, vamos a convivir con ella desde el principio hasta el final. Somos conscientes, trabajamos para llevarlo de la mejor manera".

El lateral de Cardedeu cree que es lógico que "con la magnitud del club" y "una afición así" [de grande] les exijan: "Es normal que nos aprieten tanto, creo que es importante para nosotros no relajarnos. Trabajamos para mejorar esos pequeños detalles. Lo importante es que vamos sumando de tres. Poco a poco iremos minimizando errores y se verá una mejor versión del equipo".

Altimira pelea un balón ante baena / Carlos Pardellas

Altimira defiende a Hidalgo en el Deportivo

El lateral derecho, como hizo Stoichkov un día antes, sale en defensa del trabajo de Antonio Hidalgo: "Por Antonio, al menos desde que estoy yo nos ha aportado cosas buenas desde el principio. Nos está guiando para llegar al objetivo. No hay nada negativo hacia él. Tanto nosotros como Antonio nos podemos equivocar en algún momento. Con él vamos a llegar a grandes objetivos".

Concluye, además, con que el vestuario debe centrarse solamente en el trabajo día a día: "Creo que los jugadores nos fijamos en el trabajo que tenemos que hacer nosotros. Lo que pase fuera es un poco secundario. Todo lo positivo y lo que nos pueda ayudar la afición va a ser increíble".