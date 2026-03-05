Álvaro Lemos: "A veces en Riazor yo iba con los ultras, me acuerdo de meterme en el fondo"

Después de superar una larga lesión de rodilla, Álvaro Lemos (Santiago de Compostela, 1993) espera volver a disfrutar de minutos en Riazor, en casa, ante su gente, en el estadio que le vio nacer como futbolista, y en el que siempre tendrá la "espinita" de aquel debut truncado con Fernando Vázquez que nunca pudo ser. Más de una década después volverá a vivir de cerca el ambiente de un campo en el que tiempo atrás asistía a los partidos a animar y, alguna vez, incluso entre los Riazor Blues. Su objetivo con los nazarís, con los que pelea por eludir el descenso, es volver a sentirse futbolista y tener la regularidad que no ha encontrado en los últimos tiempos.

Ha debutado con el Granada tras una larga recuperación en Oviedo. ¿Cómo se encuentra?

Muy bien, cada día mejor. Después de una lesión de estas circunstancias empiezas a tener algunos problemas, pero te vas encontrando bien. Hay días con molestias en ciertas zonas, pero cada día mejor, también físicamente, y me van dando menos problemas la rodilla y el cuerpo en general. El servicio médico aquí en Granada está trabajando muy bien. En Oviedo, lo mismo, son excelentes.

¿Tenía muchas ganas de volver a jugar?

Sí, totalmente. Desde fuera se vive diferente, ya no me acordaba de cómo era la sensación de estar compitiendo en un terreno de juego. Es muy bueno, tenía ganas de volver a disfrutar de esto.

¿Qué le ha llevado al Granada?

La situación en Oviedo era la que era. Me ayudaron en todo en la recuperación. Cuando decidimos que ya estaba bien físicamente, que la rodilla no tenía ningún problema, surgió la oportunidad para que viesen cómo estaba realmente. Yo no tenía ninguna duda de que estaba bien. Allí estaba entrenando con total confianza, sin ninguna restricción. No me lo pensé porque el club es, a nivel de España, un grande que no está en una buena situación. Es un club en el que vivimos muy bien, el día a día con los compañeros es perfecto, y con todo el servicio que trabaja dentro, que es de categoría. La decisión fue fácil en el momento en el que se me presentó. No me lo pensé. Yo quiero jugar, seguir compitiendo, hacía mucho que no lo hacía y aquí me dieron la oportunidad.

Este fin de semana regresa a Riazor. No será la primera vez. ¿Siempre es especial?

Obviamente. Estuve diez u once años. Toda mi infancia. Todo lo que soy en gran parte es gracias al Dépor porque me crie ahí. Me formé ahí y es un club muy especial para mí. Es bonito volver y enfrentarme a un Dépor en una buena situación. Están haciendo las cosas bien y eso me alegra.

¿Qué sensación espera tener cuando pise el césped?

Un poco lo de las otras veces. Es un campo muy bonito, un campo especial, donde la gente aprieta mucho. Da gusto jugar, es de los que se disfruta mucho cuando estás dentro del terreno de juego porque se vive. Me encanta ese tipo de campos donde aprietan, donde se vive el fútbol.

¿Es de los que mira para la grada hacia las butacas en las que en el pasado se sentaba a animar?

No mucho, pero sí que es verdad que lo recuerdas y miras allí. Nosotros nos poníamos en Preferencia, o a veces yo iba con los ultras, me acuerdo de meterme allí en el fondo y es muy bonito, una vivencia que disfruté mucho en los años en los que viví en A Coruña.

Preferencia y Marathon, son casi dos formas distintas de ver el fútbol.

Sí, totalmente, en Marathón vas a disfrutar, a estar con la afición cantando. En Preferencia también disfrutas, pero es más de ver un poco el partido, analizarlo.

Álvaro Lemos, con la UD Las Palmas / LaLiga Hypermotion

El Deportivo - Granada de este fin de semana

¿Qué Granada se va a encontrar el Dépor este fin de semana?

Pues lo que se lleva viendo toda la temporada, nos gusta presionar, tenemos muchos jugadores que tienen mucha energía, son muy jóvenes, a lo mejor no tienen la experiencia que tienen otros equipos. Lo mismo que el Dépor, pero con muchas ganas y mucha ilusión. Lo que me transmite desde que he llegado aquí es mucha energía. Es lo que define al Granada este año.

¿Cómo ve al Dépor?

Bien, lleva varios años haciendo las cosas bien. Es un equipo muy peligroso, tiene jugadores de mucho talento, además ahora con los refuerzos de invierno creo que ha dado un plus a nivel de juego, también en defensa. Es un equipo que sabe a lo que juega, que a lo mejor no domina tanto los partidos a nivel de posesión o de iniciativa, pero que tiene mucho talento, en cualquier jugada cualquier jugador te puede resolver el partido.

Lemos, durante un entrenamiento / Granada

¿Lo ve entre los favoritos para el ascenso?

Sí, yo creo que sí. Tanto Dépor, como Castellón, que es un equipo que tiene mucha energía, corren muchísimo; o Las Palmas... Hay varios equipos ahí en la pelea, va a ser muy bonita. Se va a pelear hasta el final.

Quizá se enfrente a Yeremay, aunque llega tocado. ¿Qué le parece el canario?

Lo cubrí el año pasado y lo pasé bastante mal. Es un jugador muy bueno. Tiene un talento increíble. Creo que la categoría se le queda pequeña. Está ahí por ser el equipo que es. En un club como el Dépor, quieres estar e intentar lograr lo que él dijo: jugar en Primera con el Dépor. Es un jugador diferencial.

Usted, como defensa, ¿cómo cree que se le puede frenar?

Hay que esperar que tenga un día malo (ríe). Obviamente, intentar apretarle, que juegue lo más incómodo posible, que no tenga espacio... aunque este tipo de jugadores se lo busca solo. Hay que intentar reducir lo máximo las posibilidades y dificultarle el partido.

Ximo Navarro conduce la pelota ante la persecución de Paulino y la mirada de Yeremay y Álvaro Lemos. / CARLOS PARDELLAS

El paso de Álvaro Lemos por el Deportivo

Ha cambiado el Dépor respecto a cuando usted estaba en cuanto a apuesta por la cantera, o por lo menos pretende ir por esa dirección. En su época quizá había más tapón. ¿Cómo lo ve?

En mi época a lo mejor no tanto porque era cuando habíamos descendido y hubo varios que sí que subieron. Yo mismo, aunque al final tuve la rotura de la rodilla cuando estaba a las órdenes de Fernando Vázquez, que fue lo que me mermó un poco. Pero bueno, es algo bueno, es algo que es necesario para el club, que la cantera apriete, que la cantera vea que puede salir futbolista en el equipo en el que se forma.

¿Le quedó la espinita?

Obviamente, al final estás allí diez años. Es mucho tiempo. Toda la formación la pasé ahí, pero son las situaciones del fútbol. Al lesionarme no pude debutar, y es verdad que te queda la espinita. Pero al final la vida te lleva por otros lados. Te vas fuera, intentas rehacerte, y hacerte profesional en otro sitio, que fue lo que pasó en este caso.

Álvaro Lemos, durante su etapa en el Deportivo / Carlos Pardellas

¿Tuvo alguna opción de regresar?

No, la verdad es que no. Nunca, al principio me acuerdo cuando fui para Francia... después en Las Palmas me asenté con contrato y es complicado. Nunca hubo muestra.

¿Quizá haya oportunidad en un futuro?

Ojalá, pero ya te digo que es complicado entre la edad, y tal y como están haciendo las cosas. Ya te digo que creo que lo están haciendo bien, y me alegro, porque es un club que merece estar en Primera División.

Compostela, Lugo, Celta... incluso Francia. Su carrera no ha sido lineal. Se ha hecho a sí mismo.

Intentando aprender en casa sitio, mejorar en todo momento. Al principio, no estuve mucho tiempo en un club, era más complicado. Yo también era más chaval, más joven, inexperto, y más complicado para centrarse y estar varios años en un mismo equipo con consistencia. Hasta que estuve en Las Palmas, que fueron seis años. Yo ya era más maduro, y poco a poco veía las cosas diferentes.

En aquel Las Palmas es imposible olvidar la exhibición de Pedri ante el Dépor con apenas 16 años.

Yo me acuerdo del primer día que sube a entrenar. Llevábamos dos semanas de físico, en pretemporada, y lo subieron. Estábamos cansados, pero él tenía una claridad y una tranquilidad que nos quedamos asombrados. Al principio, dijimos: 'Nada, es porque estamos cansados'. Pero según fueron pasando los días nos dimos cuenta del jugador que era, y del que es ahora al final. Es una maravilla haber podido disfrutar ese año con él. Sabíamos que iba a durar poco. El talento que demostró con 16 años era de otro planeta.