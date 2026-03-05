La Comisión Antiviolencia propone una multa de 5.000 euros a un aficionado del Racing de Santander por sus altercados en Riazor

La Comisión Antoviolencia propuso una multa de 5.000 euros y prohibición de entrada a recintos deportivos durante un año para un aficionado del Racing de Santander, menor de edad, que lanzó un cargador de teléfono móvil desde la grada del estadio de Riazor en el partido contra el Deportivo, el pasado 25 de enero, que estaba declarado de alto riesgo. El objeto impactó en un seguidor de una grada situada más abajo y le provocó una brecha en la cabeza, por la que necesitó asistencia médica y dos puntos de sutura.

A su vez, la comisión incluyó multas de 1.500 y tres meses de prohibición de acceso a recintos deportivos a dos aficionados del Zaragoza por usar material pirotécnico cerca del estadio y para cuatro seguidores del Levante que activaron botes de humo al lado del estadio, en el momento de la llegada de los jugadores.

A clubes

En sus sanciones a clubes, la Comisión propuso una multa de 50.000 euros al Alavés, por la aparición de bengalas en las gradas de su estadio en el partido de la Copa del Rey contra la Real Sociedad, y de 5.000 al Racing de Santander, por permitir la ocupación de las vías de evacuación de su campo en el encuentro contra el Zaragoza.

En el caso del Alavés, según la información aportada por el coordinador de seguridad, durante el partido de los cuartos de final de la Copa jugado en febrero se desplegó una pancarta de 12 metros de longitud en la grada visitante y bajo el tifo se encendieron varias bengalas.

Según Antiviolencia, este hecho supuso un grave riesgo para la seguridad de los aficionados y es una infracción grave de acuerdo a la Ley 19/2007 contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte supone.

La comisión también consideró una infracción grave por parte del Racing de Santander lo ocurrido en el enfrentamiento contra el Zaragoza el pasado mes de enero, en el que las imágenes de la Oficina Nacional del Deporte (OND) de la Policía Nacional muestran las escaleras de la grada norte completamente ocupadas por el público.

Esta situación provocó un grave riesgo para la seguridad de los asistentes en caso de necesidad de evacuación y la propuesta de sanción es la quinta esta temporada de Antiviolencia por el bloqueo de las vías de evacuación en El Sardinero.

Celta-Olympique y Barcelona-Newcastle, declarados de alto riesgo

Además, Antiviolencia incluyó en las declaraciones de partidos de alto riesgo el Celta de Vigo-Olympique de Lyon, correspondiente a los octavos de final de la Liga Europa, el jueves día 12, y el Barcelona-Newcastle, también de los octavos de final de la Liga de Campeones, previsto para el miércoles día 18.

Durante la reunión de Antiviolencia, LaLiga, que forma parte de la Comisión, presentó un protocolo pionero para "prevenir y actuar en situaciones de discriminación, violencia de género, violencias sexuales, abuso o acoso sexual y por razón de sexo-género o autoridad en los estadios de La Liga de Fútbol Profesional masculina".

El protocolo-guía responde a las obligaciones legales atribuidas a los organizadores de las competiciones y constituye una herramienta para la prevención y actuación ante situaciones de discriminación y violencia en los estadios de fútbol.