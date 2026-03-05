Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
El traslado de Repsol a Langosteira, exento de evaluación de impacto ambientalNuevas obras en AlvedroMujeres en la construcciónUna empleada de Gadis se jubila tras medio siglo de trabajoHatta Energy proyecta dos plantas de biocombustibles en GaliciaNaufragio en cabo PrioiriñoLa sorpresa astronómica de abrilEl callejero de A Coruña: plaza de Mina
instagramlinkedin

Constituida la Comisión Interministerial del Mundial 2030 antes de las visitas de FIFA

Representantes del máximo organismo del fútbol mundial estará en A Coruña el día 18

Comisión interministerial para el Mundial 2030

Comisión interministerial para el Mundial 2030 / RFEF

RAC

Rafael Louzán, presidente de la RFEF, y Mercedes Tolón, ministra de Educación, Cultura y Deportes, presidieron este jueves la reunión de la comisión interministerial del Mundial 2030 que celebró en Madrid antes de las visitas de FIFA a las ciudades elegidas por el máximo organismo futbolístico mundial, entre ellas A Coruña. «Es tiempo de desterrar los egoísmos ante una cita que llega a todo el planeta y que dejará un legado de España como país. Es obligatorio dejar de pensar en términos locales y personales», apuntó el presidente de la Federación. La visita a A Coruña será el miércoles 18 de marzo.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents