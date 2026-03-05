Constituida la Comisión Interministerial del Mundial 2030 antes de las visitas de FIFA
Representantes del máximo organismo del fútbol mundial estará en A Coruña el día 18
Rafael Louzán, presidente de la RFEF, y Mercedes Tolón, ministra de Educación, Cultura y Deportes, presidieron este jueves la reunión de la comisión interministerial del Mundial 2030 que celebró en Madrid antes de las visitas de FIFA a las ciudades elegidas por el máximo organismo futbolístico mundial, entre ellas A Coruña. «Es tiempo de desterrar los egoísmos ante una cita que llega a todo el planeta y que dejará un legado de España como país. Es obligatorio dejar de pensar en términos locales y personales», apuntó el presidente de la Federación. La visita a A Coruña será el miércoles 18 de marzo.
