La Federación de Peñas del Deportivo fletará autobuses para la Copa del Rey juvenil en Lugo

El Deportivo nunca está solo y la Copa del Rey Juvenil no será una excepción. El conjunto coruñés se enfrentará al Barcelona en las semifinales del torneo, que se disputará en su última fase en Lugo. Tras dejar por el camino al Hortaleza, al Rayo Vallecano y al Tenerife, se enfrentará al FC Barcelona el jueves 12 de marzo a las 18.30. Para el encuentro, la Federación de Peñas del club fletará autobuses para todos los aficionados que deseen asistir a animar en el Anxo Carro. Tendrá un costo de siete euros para peñistas y 14 para no peñistas. La salida, a las 16.00 desde el aparcamiento del Palacio de los Deportes.

Todos los aficionados que quieran asistir, podrán viajar con la Federación de Peñas, que fletará autobuses para el encuentro con un coste de siete euros para los peñistas. Aquellos seguidores que no estén afiliados a ninguna peña podrán inscribirse a partir del lunes, con un coste extra, en total, 14 euros.