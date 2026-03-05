Copa del Rey juvenil
La Federación de Peñas del Deportivo fletará autobuses para la Copa del Rey juvenil en Lugo
El partido de la semifinal se jugará el jueves 12 ante el Barcelona
Para los peñistas tendrá un precio de siete euros; para los no afiliados, 14
El Deportivo nunca está solo y la Copa del Rey Juvenil no será una excepción. El conjunto coruñés se enfrentará al Barcelona en las semifinales del torneo, que se disputará en su última fase en Lugo. Tras dejar por el camino al Hortaleza, al Rayo Vallecano y al Tenerife, se enfrentará al FC Barcelona el jueves 12 de marzo a las 18.30. Para el encuentro, la Federación de Peñas del club fletará autobuses para todos los aficionados que deseen asistir a animar en el Anxo Carro. Tendrá un costo de siete euros para peñistas y 14 para no peñistas. La salida, a las 16.00 desde el aparcamiento del Palacio de los Deportes.
Viaje organizado para apoyar al Dépor juvenil en la final a 4 de la Copa del Rey. La primera parada, ante el Barcelona. El jueves 12 de marzo el equipo de Miguel Figueira se medirá al conjunto azulgrana en el Anxo Carro, que acoge el campeonato. Un día antes, a la misma hora, Celta y Betis se miden en el otro emparejamiento. La final será el domingo 15 a las 11.30. Los partidos se podrán seguir a través de la Televisión de Galicia.
Todos los aficionados que quieran asistir, podrán viajar con la Federación de Peñas, que fletará autobuses para el encuentro con un coste de siete euros para los peñistas. Aquellos seguidores que no estén afiliados a ninguna peña podrán inscribirse a partir del lunes, con un coste extra, en total, 14 euros.
- Adiós al asador de pollos de San Roque: el Concello de A Coruña inicia el desahucio de los locales de la atalaya de la plaza de España
- Así es la ruta de la cascarilla en A Coruña: 5 locales donde aún puedes disfrutar de este producto
- Nueva urbanización en Oleiros: las demoliciones llegan a los terrenos de A Xesteira
- Breogán Park incorpora a su proyecto en Agrela, en A Coruña, un hotel de la cadena B&B Hotels
- Xenlleiro, el nuevo restaurante de Arteixo que apuesta por el sabor de siempre: 'Hasta ahora no había una propuesta como esta
- La fiebre del aguacate se extiende en la comarca de A Coruña
- Récord histórico de Inditex: los analistas anticipan que ganará por primera vez más de 6.000 millones
- El Deportivo entra en zona de 'play off' en el límite salarial tras el cierre del mercado de invierno: de octavo a cuarto