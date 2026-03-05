Lucas Castro, el juvenil del Deportivo que aporrea a la puerta: "Siempre tuvo mucho gol"

En el Deportivo juvenil de Miguel Figueira el gol no lleva el 9. En la victoria por 3-0 ante el Lugo del pasado fin de semana Lucas Castro (Cambados, 2007) anotó un hat trick que le permite superar sus cifras del pasado curso. El cambadés se ha convertido en una pieza indiscutible en su tercer año en la categoría. Partir desde el centro del campo no supone un problema para un jugador de ruptura y llegada. Lidera con 18 dianas el Grupo I de la División de Honor juvenil por delante de cualquier delantero. En total, este curso ya suma 20. «Su evolución es tremenda. Siempre ha tenido ese idilio pese a que pudiese jugar como mediocentro en la base. Entra muy buen desde atrás, también hace la situación de segundo punta, y tiene un gran acierto», describe Pedro Carregal, coordinador de fútbol base en el Arosa y exentrenador de Castro cuando era cadete.

Lucas llegó en benjamín al equipo arousano tras «un torneo en Ribadumia» en el que lo vieron y se enamoraron de su fútbol. No tardó en convertirse en un jugador destacable que «no dejó de progresar y llamar la atención, saltando poco a poco barreras». Aquella generación alevín quedó campeón en la zona de Pontevedra sin perder ningún partido. Ya era un chico muy destacado».

Castro, desde pequeño, ha tenido una relación muy cercana al gol, aunque en el Arosa partía desde la medular, a veces siendo más un organizador que el tipo de centrocampista que se está convirtiendo en el Deportivo, de mayor ruptura y corte desde el interior derecho del 4-3-3. «El año que se marchó hizo veintipico goles. Quedó entre los cinco máximos anotadores de Galicia en cadete. Aquella generación fue muy buena, estaba también Pedro Bouzada (Sevilla)», explica Carregal, quien recuerda que ya siendo cadete de primer año era asiduo en el División de Honor, algo «poco habitual» de ver en clubes que no son Celta o Dépor, entidades que fomentan más esos saltos.

Lucas Castro celebra un gol ante el Rayo Vallecano / Iago López

Así es Lucas Castro, máximo goleador juvenil del Deportivo

Pedro Carregal trabajó un año íntegro con Lucas Castro, y conoce bien tanto al chico como a su círculo más cercano: «Tiene una familia y un entorno muy bueno, que es básico. Es un chico humilde, muy trabajador, cuando lo necesitaba el club siempre estaba ahí».

Esta temporada se ha encontrado con un tapón en el Fabril, pues la sala de máquinas está muy poblada de jugadores. Sin embargo, Carregal cree que hay que ser cautos y tener paciencia con los chicos más jóvenes: «Hay que ser prudentes. Cada contexto es distinto. El Dépor conoce los tiempos mejor que nadie. Van a mirar siempre lo mejor para él, para tener una evolución positiva, los mayores interesados en que este chico rompa barreras y pueda tocar el fútbol profesional es el propio Deportivo».

En el Dépor de Miguel Figueira ha cedido responsabilidad organizativa para Mauro Valeiro para convertirse en una amenaza constante desde el carril central. Tiene gol, llegada y un olfato natural muy difícil de ver en los centrocampistas. En una semana, además, afrontará la Copa del Rey juvenil, y tiene experiencia en la Copa de Campeones del curso pasado. «El margen de mejora y el techo lo pondrá donde él quiera. Nosotros todo lo que le exigimos lo cumplió. Estoy seguro de que no tendrá problema para ponerse el listón alto y seguir mejorando», explica Carregal, quien ve, además, en una oportunidad especial en la Copa del Rey: «Es una puerta grande. Los que van a estar en el campo son unos elegidos. No tiene nada que demostrar, porque lo hace día a día, pero será un buen escaparate».