Yeremay no sale al césped de Abegondo y está más lejos de jugar ante el Granada

Yeremay peleará para estar ante el Granada en el partido del domingo en Riazor, pero no parece nada sencillo que el canario sea de la partida en el encuentro ante el equipo nazarí. La expulsión frente el Eibar en Riazor le concedía una semana de margen para descansar y para recuperarse de una pequeña lesión, pero existen muchas opciones de que ese paréntesis no le llegue para estar completamente restituido y sumarse a la ofensiva de Hidalgo este fin de semana.

El 10 tampoco saltó este jueves al césped de Abegondo y continúa con trabajo personalizado para aliviar las molestias en la zona y para llegar en condiciones al tramo decisivo de la campaña. Los dos próximos días, el viernes y el sábado, serán claves e intentará probarse, pero ahora mismo está lejos de ser de la partida frente al conjunto de Pacheta.

Alternativas

Hidalgo lleva varios días trabajando en un plan b que ya tuvo que emplear en Zubieta. Allí ocupó Mella su posición, con Stoichkov de segundo punta y Luismi por la derecha. El Dépor fue inferior a la Real B y es probable que prepare algún matiz, aunque puede afectar a otras líneas.