División de honor juvenil

El Dépor juvenil visita Covadonga antes de afrontar la Copa del Rey

El equipo de Miguel Figueira es líder, con el Celta apretando cada semana

Partido del Dépor juvenil ante el Rayo este curso

Partido del Dépor juvenil ante el Rayo este curso / Iago Lopez

RAC

A Coruña

El Deportivo juvenil deberá afrontar la visita al Tsk Roces, equipo de Covadonga, esté sábado a las 16.15. Se esperan rotaciones en el conjunto de Miguel Figueira, que no debe confiarse antes de afrontar la próxima semana la final a 4 de la Copa del Rey. Por la mañana el Celta de Vigo, que tiene un partido menos por recuperar, jugará en Barreiro ante el Val Miñor, apretando así a los blanquiazules.

El cuadro coruñés lidera la tabla con cuatro puntos más que el Celta. Se pondrá a uno si vence el encuentro que tuvo que aplazar a finales de enero ante el Pontevedra por el temporal.

A partir del domingo, el equipo de Miguel Figueira se centrará en la Copa del Rey. El Deportivo se enfrentará el próximo jueves 12 al FC Barcelona en el Anxo Carro (18.00) y contará, además, con el apoyo de la afición, ya que la Federación de Peñas fletará autobuses para animar al equipo.

Queda, de momento, en stand by un torneo que el Dépor todavía no tiene en sus vitrinas e intentará lograr en los próximos días. Lo más cercano es la visita a Covadonga, ante un Roces que está siendo una de las sorpresas de la temporada: es quinto clasificado con 31 puntos, por encima del Real Oviedo, y tan solo ha encajado 25 goles este curso, el quinto que menos.

