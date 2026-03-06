El Deportivo participará en la jornada retro de LaLiga: camisetas especiales y estilo 'vintage'

LaLiga lanza su primera "jornada retro" en una acción que describen como "inédita" dentro del fútbol profesional y que contará con la participación de 38 clubes de Primera y Segunda División, entre ellos, el Deportivo. Los futbolistas saltarán al terreno de juego con "nuevas equipaciones inspiradas en ediciones icónicas del pasado", mientras que los colegiados también vestirán "un diseño especial" de la RFEF. Coincide con la jornada 35 de la categoría de plata, y el Dépor, que se apunta, se medirá al Huesca el fin de semana del 10 al 13 de abril, con el horario todavía por decidir.

La última edición vintage, basada en la verde de Feiraco, en colaboración con la marca, fue un éxito para el público / Iago Lopez

"Las camisetas históricas, reinterpretadas para la competición actual, actúan como un puente entre generaciones, conectando los orígenes de la afición con la forma en la que hoy se vive el fútbol", justifica el organismo a través de un comunicado en le que informan que todas las equipaciones participantes serán presentadas el próximo jueves 19 de marzo en la MBFWMadrid, en la gran semana de la la Moda Española.

Jaime Blanco, director de Oficina de Clubes de LALIGA, ha destacado que "la Jornada Retro es una oportunidad única para rendir homenaje a la historia de nuestros clubes y a los símbolos que han marcado a varias generaciones de aficionados. Es una forma de traer el pasado al presente y de seguir construyendo experiencias y forjando el legado que conecta emocionalmente con la afición".

Una experiencia retro para los espectadores

No será solo la indumentaria lo que cambie en el fútbol español esa semana. La jornada retro de LaLiga se extenderá al propio desarrollo de los partidos. "Implicará a clubes, talentos, leyendas, patrocinadores y distintos actores del ecosistema", explica la competición, que espera generar una experiencia audiovisual en la que se incorporen "grafismos adaptados al estilo retro". También, en el campo, con marcador y publicidades adaptadas.