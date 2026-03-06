Fabril - Rayo Cantabria: Abegondo, tierra segura para los de Manuel Pablo

Fabril y Rayo Cantabria se citan este sábado (17.00, Youtube) en el Arsenio Iglesias, donde el Dépor no cede puntos desde diciembre, en plena carrera por alcanzar el ascenso directo. No se habla de otra cosa en el vestuario blanquiazul, aunque Manuel Pablo quiere templar los ánimos de su equipo, impecable como local, aunque ha perdido margen lejos de casa con cuatro empates en sus últimas cuatro salidas. El Oviedo Vetusta, líder con un punto más, jugará ante la UD Ourense un día después.

Oportunidad para meter presión en lo alto de la clasificación. El punto agónico ante el Bergantiños permite al Fabril mantener un partido de distancia con los carbayones, que tienen el golaverage particular ganado. No puede volver a tropezar el filial coruñés, que ve cómo el Oviedo, tras cinco triunfos consecutivos, ha puesto el listón muy alto.

El filial se agarra a Abegondo, donde ha cosechado pleno de triunfos en este 2026 y suma cinco triunfos consecutivos. De ganar este sábado, empatará en 29 puntos con la Gimnástica como el mejor local de la competición.

El Fabril ha ganado todos sus partidos en el Arsenio Iglesias en este 2026 y no pierde desde la visita de la Gimnástica en noviembre

"En el vestuario se habla desde hace tiempo de la posibilidad de ser campeones. Yo estoy tranquilo. No quiero que se lleven grandes decepciones", expresó en la previa Manuel Pablo, quien prioriza "competir", pero "dando oportunidades" a más jugadores, sin quedarse en un once titular fijo. "A todos nos gusta estar ahí arriba. Sé que estamos en buena posición. Podemos entrar en play off. no quiero que sea una decepción si no conseguimos ese primer puesto", intentó calmar el técnico canario.

Rayo Cantabria, rival del Fabril

En frente, un Rayo Cantabria con el que hubo lío el curso pasado tras la denuncia por un presunto insulto racista de un jugador rival a Mané que quedó archivado por falta de pruebas. Una situación que Manuel Pablo no espera que afecte al duelo: "No espero un partido bronco, lo espero competido".

El técnico, que no podrá contar con Fabi por lesión, advierte sobre el rival que se encontrará, 12º con 29 puntos, uno por encima del descenso: "Es un equipo que ofensivamente tiene muchos jugadores de calidad. Lleva 41 goles [los mismos que el Fabril]. La diferencia ha sido la defensa, que encaja mucho, pero ya el año pasado y este vimos que los partidos son muy disputados. Esperamos que compitan aquí, tienen jugadores alternando con el primer equipo, ya veremos con quienes vienen".

La irrupción de Bil Nsongo

Manuel Pablo no podrá contar tampoco con Bil Nsongo para el partido, que podría tener minutos un día después ante el Granada en Segunda División tras su buen gol ante la Real Sociedad B. El ariete de Yaoundé se ha convertido en el nombre de la semana, por lo que el técnico canario bromea con que será "difícil que lo volvamos a ver".

"Creíamos mucho en él, y él creía en nosotros. En pretemporada vimos que había crecido mucho y que nos iba a dar mucho. Es un jugador con muchas ganas de dar todo lo que tiene", expesa sobre la gran evolución que ha vivido Bil desde que llegó al Deportivo hace año y medio. "El año pasado la comunicación era más complicada, le intentabas explicar y decían: no intentes explicar tanto que quizá no lo entiende. Ha mejorado en el idioma. Se ha adaptado a lo que necesitamos de él", relata Manuel Pablo sobre el proceso.

En el club todos le han ayudado a crecer: "Físicamente es un portento, pero no dejamos ni deja él de trabajar para crecer. A partir de ahí, aunque tiene sus condiciones, siempre le décimos que él cuando esté en situaciones cercanas a gol, que no venga al apoyo y vaya al área. Es un jugador que te mejora jugadas lejos del área, tiene un buen concepto del fútbol. Es lo que más le insistíamos, esos movimientos cercanos al área, qué zonas puede atacar.