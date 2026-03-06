Hidalgo: "Yeremay arrastra molestias en el pubis, tenemos que cuidarlo"

Antonio Hidalgo no podrá contar este domingo con Yeremay Hernández, quien arrastra "unas molestias en el pubis desde hace tiempo". El técnico catalán explicó qué le pasa al canario, baja la jornada pasada por sanción. Volverá a ver el partido desde la grada porque "sigue con molestias" y el tiempo de recuperación no es certero: "No hay nada grave en este momento, pero tenemos que cuidarlo".

"Son lesiones con las que hay que tener calma. Yere está haciendo un gran esfuerzo desde hace tiempo. Hacemos todo lo posible para que sea lo mínimo posible y para que esté al 100% y pueda rendir", explicó el entrenador blanquiazul sobre su gran estrella, actualmente "en proceso de readaptación". Cree que los días de descanso le pueden venir bien, y espera que "esté para la parte final".

No hay "una fecha concreta" para su vuelta. A Hidalgo "le gustaría" tenerlo más claro, porque "significaría que le tenemos pronto de vuelta". Explica también que "va teniendo mejores sensaciones" que la semana pasada. "Vamos a intentar que pueda hacer el parón limpio del todo. Son dolencias difíciles de tratar", añade. En lo personal, ve a Yeremay "animado y contento".

La pubalgia, explica Hidalgo, que también la padeció, es "una dolencia limitante", aunque la de Yeremay se encuentra "en un grado que está controlada". Es algo que han padecido recientemente otros futbolistas de su misma posición, como Lamine Yamal o Nico Williams: "Sé que ese tipo de futbolistas, esa punta de velocidad, de chispa, de arranque, es clave".

Yeremay controla la pelota ante Fran Gámez / CARLOS PARDELLAS

La exigencia del Deportivo en Liga

Antonio Hidalgo espera un partido atractivo ante el Granada este fin de semana. El equipo afronta el tramo final de temporada con opciones de todo. El técnico se refirió a la exigencia relativa a los resultados y al juego, que "es máxima" en el Deportivo. "Estamos en un club con una historia grande detrás que te marca una exigencia grande. Así me lo tomo". A lo que añade que, además del triunfo, está el "cómo hacerlo": "Cuando lo demanda la gente hay que aceptarlo y escucharlos".

Preguntado por la diferencia entre la gestión de la presión en un club que aspira a ascender, y otro que lucha por la salvación, cree Hidalgo que "son situaciones diferentes" que "van en la dimensión" de la entidad. En este caso, la de del Dépor "es enorme" y por tanto "la exigencia es máxima". "En las dos situaciones tienes presión. Pero la diferencia es la dimensión del club. Estamos en un club grande y hay que aceptar la exigencia que te ponen", concluye.

En esa carrera por llegar lo más arriba posible al sprint final, el técnico ve a su equipo "con ilusión" y en "una muy buena posición": "Veo al vestuario muy convencido en lo compacto y en lo grupal, que es importante a estas alturas".