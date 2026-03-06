Pacheta: "Jamás voy a un sitio a empatar, en mi cabeza solo está ganar"

El entrenador del Granada, José Rojo 'Pacheta', dijo este viernes en vísperas de visitar el domingo al Deportivo que "jamás" afronta un partido con el objetivo de empatar porque en su cabeza "sólo está ganar", y admitió que Riazor es un estadio al que siempre es "un placer ir".

Pacheta anunció este viernes en rueda de prensa la recuperación para el partido del medio Sergio Ruiz y del extremo Pablo Sáenz, pero no del resto de jugadores que están lesionados, centrándose en la plaga de problemas físicos que afecta a los suyos.

"No tuvimos lesiones en muchos meses y ahora es casualidad que hayan caído tres centrocampistas a la vez, pero no es por un tema de cargas ni de que lleven muchos partidos. Es un tema que nos inquieta y nos preocupa porque son jugadores importantes pero hay que pensar en los que tenemos sanos", agregó Pacheta.

"Jamás voy a un sitio a empatar, en mi cabeza sólo esta ganar, aunque luego dependiendo del partido empatar puede ser un buen resultado o uno malo", dijo sobre el duelo de este domingo (Riazor, 21.00)

Así llega el Granada

El Granada está en una mala dinámica de resultados aunque su entrenador cree que han sido "merecedores de más puntos" de los que han sacado, reconociendo que tienen que "hacer y cambiar cosas para que salga cara en los próximos partidos".

"El camino que hemos hecho es el correcto para ganar. En los últimos veinte partidos solo el Racing allí y el Málaga aquí nos han sometido. Tengo que poner en valor esto, reforzar lo que hacemos bien y también cambiar cosas para hacerlas mejor y ganar", sentenció.

Sobre el Deportivo, apuntó que "siempre es un placer ir a Riazor" porque allí se disputan partidos "que dan ganas jugar", aunque espera un encuentro diferente tanto al de la primera vuelta como al de su estreno con el Granada la pasada temporada.

"Somos equipos distintos y las circunstancias son distintas. El pasado año fuimos capaces de sacar allí un partido complejo, pero son encuentros distintos", explicó el técnico del Granada.

Noticias relacionadas

Pacheta dejó claro que las derrotas últimas ante Ceuta y Málaga llegaron por "ir a por el partido y no meter el culo atrás" para sumar un punto, e incidió en que en Riazor "empatar no es un buen resultado".