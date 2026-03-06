Segunda RFEF Futfem
Salida ante el líder para el Dépor Abanca B
El equipo de Brais Pombo, tras tres partidos sin conocer la victoria, se mide al Athletic Club
El Dépor Abanca B retoma la competición tras una semana de parón. Lo hará visitando Lezama, ante el Athletic B, este sábado a las 13.00. Un duelo desigual entre dos filiales con objetivos, a día de hoy, muy distintos. Las leonas lideran la competición con 43 puntos, cuatro más que As Celtas, y tiene ahora mismo el ascenso a Primera Federación en sus manos. A 23 puntos de distancia está el cuadro coruñés, dirigido ahora por Brais Pombo, con el que ya han llegado los primeros puntos para evitar caer a la zona roja. Las blanquiazules suman una victoria y dos empates en los últimos tres duelos.
Sigue necesitado un Dépor Abanca que, tras empatar 2-2 ante el Real Avilés Industrial, ante el Madrid CFF B (2-2) y ganar al Racing (1-0) ve las cosas de forma muy distinta. Con 20 puntos aventaja a tres al Olímpico de León, el equipo que marca con 17 unidades el descenso a Tercera Federación.
- Nueva urbanización en Oleiros: las demoliciones llegan a los terrenos de A Xesteira
- Don Pollo pide margen para desalojar la atalaya de San Roque en A Coruña: 'Nos avisaron con poco tiempo
- La Xunta, pendiente de las luminarias para comenzar las obras en el puente de O Pedrido
- Charo se despide de Gadis tras 49 años de trabajo en A Coruña: 'Me siento muy querida
- Reunión en A Coruña para rememorar los viejos tiempos del Gurugú: 'Nuestra infancia no se parece nada a la de los niños de hoy
- Abre un paraíso para los amantes de la cultura en A Coruña: 'Tenemos 7.000 vinilos, otros tantos cómics y de películas he perdido la cuenta
- Breogán Park incorpora a su proyecto en Agrela, en A Coruña, un hotel de la cadena B&B Hotels
- «Soy el primer Riki del Dépor, por lo menos que se noten los años»