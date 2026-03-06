Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Salida ante el líder para el Dépor Abanca B

El equipo de Brais Pombo, tras tres partidos sin conocer la victoria, se mide al Athletic Club

Un partido del Dépor Abanca B esta temporada.

Un partido del Dépor Abanca B esta temporada. / RCD

RAC

A Coruña

El Dépor Abanca B retoma la competición tras una semana de parón. Lo hará visitando Lezama, ante el Athletic B, este sábado a las 13.00. Un duelo desigual entre dos filiales con objetivos, a día de hoy, muy distintos. Las leonas lideran la competición con 43 puntos, cuatro más que As Celtas, y tiene ahora mismo el ascenso a Primera Federación en sus manos. A 23 puntos de distancia está el cuadro coruñés, dirigido ahora por Brais Pombo, con el que ya han llegado los primeros puntos para evitar caer a la zona roja. Las blanquiazules suman una victoria y dos empates en los últimos tres duelos.

Sigue necesitado un Dépor Abanca que, tras empatar 2-2 ante el Real Avilés Industrial, ante el Madrid CFF B (2-2) y ganar al Racing (1-0) ve las cosas de forma muy distinta. Con 20 puntos aventaja a tres al Olímpico de León, el equipo que marca con 17 unidades el descenso a Tercera Federación.

