2-1 | Nájera hace creer a un Fabril intratable en el Arsenio Iglesias

Nadie creyó más que Mario Nájera, héroe de una victoria tan agónica como balsámica para el Fabril (2-1), que recupera momentáneamente el liderato y aguarda un favor de la UD Ourense ante el Oviedo Vetusta. Un testarazo en el tiempo de descuento del riojano dio el triunfo a su equipo ante un Rayo Cantabria que empató en un dudoso penalti que nubló al filial blanquiazul. Son ya seis victorias consecutivas en el Arsenio Iglesias para los pupilos de Manuel Pablo, que siguen rindiendo a pesar de las bajas, y no cae derrotado desde noviembre, en una racha invicta de 14 partidos.

Sin Bil Nsongo para comandar el ataque, Mario Nájera tomó el liderazgo ofensivo, partiendo desde la banda izquierda, donde Fabi cedió su sitio por lesión, y el riojano correteó con comodidad abandonando el costado y dejando la línea de cal para Mané, su pareja lateral. En un 4-2-3-1 diferente a lo habitual en el equipo de Manuel Pablo, Noé Carrillo hizo de enganche, y por dentro tanto él como Nájera disfrutaron de espacios para castigar a un Rayo Cantabria que estuvo a merced del cuadro blanquiazul durante gran parte del primer tiempo.

No tardaron en llegar los primeros remates y, después de un par de intentos sin gran peligro, Garrido recogió un mal despeje en la frontal para asistir a Nájera. Con la zurda, el riojano batió a Laro con la zurda. Tercera jornada consecutiva anotando para el de Logroño.

Aunque el Fabril dominó la posesión, y salió con calidad de la presión alta cántabra, el equipo visitante también tuvo varias buenas ocasiones que se encontraron siempre con Hugo Ríos, a un nivel superlativo. El guardameta fue héroe con varias atajadas de mérito, hasta que en el minuto 37, el colegiado asturiano Hugo Alonso señaló un dudoso penalti de Enrique sobre Mascaró. En un córner en corto, el atacante cayó entre Kike y Mané, quien había robado limpiamente el esférico. El trencilla indicó una carga por detrás del mediocentro del Fabril. Desde los once metros, Diego Díaz engañó a Ríos.

El Fabril ganó en el descuento

El tanto nubló a un Fabril precipitado en la segunda mitad. Insistió, puso ritmo y, en ocasiones, se pasó de revoluciones para abrir a un Rayo que defendió con contundencia el área de Laro, clave para llegar al descuento igualados tras hacerle una parada de mucho mérito a un disparo de Dani Estévez desde la frontal.

Manuel Pablo retocó en el segundo tiempo y, tras el descanso, Noé se unió a Enrique en la organización, para dar mayor claridad entre líneas. Con la necesidad de ganar, entraron Domínguez en ataque y Vidal en el lateral, devolviendo a Mané a posiciones más avanzadas. A la postre, sería clave.

El senegalés pudo hacer un penalti en el minuto 89 que esta vez no decretó Hugo Alonso, quien señaló el balón en el tackle del zurdo. Pero, un minuto más tarde, sirvió un balón templado que Nájera, de cabeza, remató para poner el definitivo 2-1 en el tiempo de descuento. Quedó una más para Vidal, y un susto de Laro a balón parado que defendió bien el filial coruñés. Con esta victoria el Fabril duerme líder con 53 puntos y presiona al Oviedo Vetusta. La escuadra de Manuel Pablo suma 14 partidos invicto.