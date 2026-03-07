Fútbol | Deportivo
2-2 | El Dépor Abanca B araña un punto en Lezama
Un doblete de Karla Bermejo marca el camino para el filial blanquiazul
A Coruña
Karla Bermejo volvió a salir al rescate del Dépor Abanca B para arañar un empate (2-2) en Lezama contra el filial del Athletic Club. Las bilbaínas ganaban 2-0 a veinte minutos para el final gracias a los tantos de Irati antes del descanso y de Izaro en el ecuador del segundo tiempo.
Sin embargo, la delantera balear, que llegó al Dépor en enero, se encargó de liderar una jornada más la reacción blanquiazul. Firmó un doblete en poco más de cinco minutos para establecer el 2-2 y sumar un punto muy valioso en la pugna por la permanencia en Segunda RFEF.
