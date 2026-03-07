Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Guerra en Irán: minuto a minutoRécord en la creación de empresasLa mercería que inspira a los influencers¿Cuántas obras quitarían si quitásemos las de los hombres?La Penela compra la nave de Flex8M en A Coruña
instagramlinkedin

Fútbol | Deportivo

2-2 | El Dépor Abanca B araña un punto en Lezama

Un doblete de Karla Bermejo marca el camino para el filial blanquiazul

Un partido del Dépor Abanca B esta temporada.

Un partido del Dépor Abanca B esta temporada. / RCD

RAC

A Coruña

Karla Bermejo volvió a salir al rescate del Dépor Abanca B para arañar un empate (2-2) en Lezama contra el filial del Athletic Club. Las bilbaínas ganaban 2-0 a veinte minutos para el final gracias a los tantos de Irati antes del descanso y de Izaro en el ecuador del segundo tiempo.

Sin embargo, la delantera balear, que llegó al Dépor en enero, se encargó de liderar una jornada más la reacción blanquiazul. Firmó un doblete en poco más de cinco minutos para establecer el 2-2 y sumar un punto muy valioso en la pugna por la permanencia en Segunda RFEF.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents