Bil Nsongo agita el gol en el Deportivo: «Es el nueve más referencia de área»

Bil Nsongo ha roto las quinielas en el centro del ataque del Deportivo. El ariete camerunés anotó su primer gol con el conjunto coruñés esta temporada tras haber sido clave en la agónica victoria en Zubieta, en la que fue decisivo con un tanto «de muchos más quilates de lo que parece» para Manu Sánchez. Junto a Tito Ramallo, ambos entrenadores analizan el nuevo debate que se genera en torno a su figura: ¿Está para ser titular?

Todavía no ha encontrado Antonio Hidalgo su referencia ofensiva indiscutible. Zakaria Eddahchouri es el jugador que, a lo largo del curso, más se ha asentado en la parcela titular. En especial, en el último mes, donde el técnico de Canovelles ha apostado decididamente por el neerlandés, que suma seis alineaciones consecutivas, solo interrumpidas por la sanción que le hizo no estar en León. Ahora, el delantero de Yaoundé suma competencia a una posición en la que también está Samuele Mulattieri y, con otro perfil, Stoichkov.

¿Debe Bil Nsongo ser titular en el Deportivo?

«Esto se afronta, siempre lo diré, con normalidad, sin excepcionalidad. Lo contrario denota algo malo. Lo natural es que esos chicos que puedan tener capacidad o talento vayan entrando más o menos. Es un perfil de punta que el Dépor no tiene. Posiblemente sea el nueve más referencia de área. Está aprovechando bien los minutos. Pero hay que tener tranquilidad, sin meterle presión, sin que su rol tenga que cambiar, que ahora mismo es el de darle un plus», explica Tito Ramallo sobre cómo se gestiona la eclosión de un talento joven en una plantilla con jugadores más asentados.

En el otro lado del río se encuentra Manu Sánchez, ilusionado con lo que puede aportar Bil al primer equipo blanquiazul: «Sí, lo pondría de titular, sin duda. Una de las claves [con la cantera] es que hay que darles confianza. El otro día desatascó totalmente el partido. En un escenario muy complicado, complejo, no se ha arrugado, ahora lo tienes que poner en una zona de confort, que es Riazor, donde la gente lo va a animar y a apoyar».

Son dos formas de ver una misma situación. Bil, que lleva 12 goles con el Fabril, ha despuntado en su segundo curso en A Coruña. «La base de todo es verlo trabajar con sus compañeros, aunque la competición es la que luego te confirma», explica Tito sobre el caso del camerunés, actualmente a medio camino entre el Fabril y el primer equipo, aunque cada día más asentado con la escuadra principal.

Bil Nsongo ante la Cultural / Fernando Fernandez

La decisión depende de Hidalgo y el trabajo semanal de Bil con el Deportivo

Tito considera que es importante «medir bien el rol» que tiene cualquier jugador en su circunstancia, aunque no cree que «marcar un gol capacite para jugar de titular el siguiente partido, no necesariamente». El extécnico del Fabril cree que un entrenador debe evitar guiarse por las decisiones emocionales, y será el trabajo «durante la semana» lo que dicte si está para ser titular o no: «Todos los procesos tienen su tiempo, aunque ojo, es tan malo apurarlos como retrasarlos, es como una manzana. Ahí está la capacidad del entrenador, el entorno y el club para modelar esas situaciones».

Manu Sánchez, por su parte, cree que «ya ha habido probaturas de todos los colores» con los arietes y «la gestión de vestuario se hace sola» porque lo que hace falta, para «el bien mental del grupo», es «ganar partidos y puntuar». «Si un chaval te lo da y se tiene que caer alguien, los grupos lo acaban asumiendo», añade.

El exentrenador del Dépor Abanca destaca el trabajo de la cantera, y también de Manuel Pablo, en la evolución de Bil Nsongo: «Si algo se ve es que hacen crecer a los jugadores. Algunos han dado pasos de gigantes. Creo que Bil es el máximo exponente de esto. Ha absorbido bien los conocimientos y ahora hay que darle la oportunidad para que los desarrolle. Qué mejor momento que este».

Bil ha añadido un debate extra, también una variante más en la baraja de Hidalgo. La cantera, ante las adversidades, siempre emerge, aunque como indica Tito, lo importante no son «los chispazos», sino que los jugadores «sean capaces de consolidarse» en el largo plazo. El fútbol dirá si es el momento o no para el ídolo del barrio de Ekounou, alternativa real para la delantera blanquiazul.