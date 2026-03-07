Carlos Muñiz, el colegiado que permitió todo ante el Racing, arbitrará el Deportivo - Granada

El partido del Deportivo ante el Granada estará arbitrado por el colegiado aragonés Carlos Muñiz Muñoz, quien ya ha protagonizado varias polémicas en los partidos del conjunto coruñés esta temporada. La última, en el duelo ante el Racing de Santander en el que permitió un listón de intensidad muy alto, y que acabó con la expulsión de Mantilla por hacer una peineta a la grada de Riazor. En octubre, en La Rosaleda, anuló un tanto a Eddahchouri por una falta sobre un defensor antes de anotar.

Un viejo conocido para el duelo de este domingo a las 21.00 en Riazor. Muñiz Muñoz, árbitro aragonés, será el encargado de impartir justicia en el duelo ante el Granada de la jornada 29 de Segunda División. Una designación que trae viejos recuerdos a la parroquia blanquiazul, y no en positivo.

Hace algunas semanas fue el colegiado designado para el partido ante el Racing de Santander, en el que varios jugadores visitantes rozaron un grado de intensidad muy alto, siempre permitido dentro del criterio del aragonés, que ninguna amarilla hasta que en el minuto 45 la vio Mantilla, quien nada más arrancar tuvo un par de encontronazos con Yeremay, a quien intentó sacar del partido a base de juego duro.

El descontento blanquiazul con Muñiz Muñoz viene de atrás. En la jornada 9 de liga, con 3-0 en el marcador y apenas dos minutos después del tanto de Rafa Rodríguez, anuló un gol a Eddahchouri por una falta que tuvo que revisar tras el avisó de Rubén Ábalos. Una situación que Antonio Hidalgo no comprendió. "Creo que el gol a Zaka no lo puede anular nunca", expresó días después el entrenador catalán. La acción, no obstante, contó con la aprobación del CTA, que incluso analizó la acción entre semana y la catalogó como una falta de amarilla.

Muñiz Muñoz es uno de los colegiados de la Liga que que menos faltas señaladas promedia en la competición, también de los que menos amonesta: 4,1 por partido.