Así está la clasificación de Segunda División: El Castellón pincha y el Dépor se queda a tiro del ascenso directo

Oportunidad de oro la que tiene el Deportivo en esta jornada 29 de LaLiga Hypermotion. El conjunto blanquiazul busca ante el Granada un nuevo triunfo que confirme su buena dinámica de resultados y que, además, muestre una mejoría en el juego a pesar de no poder disponer de Yeremay por lesión. Los tres puntos contra el conjunto nazarí son muy valiosos, pero, además, pueden otorgarle a la escuadra blanquiazul una de las plazas de ascenso directo. En una batalla sin cuartel por el ascenso a Primera División, cualquier pinchazo puede marcar las diferencias. Y el Castellón, que hace pocas semanas superó con solvencia a los hombres de Antonio Hidalgo en Castalia, volvió a dejarse este sábado tres puntos fundamentales.

El Deportivo inició la jornada cuarto en la tabla de Segunda División, empatado a 49 puntos con el segundo, el Castellón, y el tercero, el Almería, y con apenas dos puntos de margen sobre el quinto, el Málaga. Los olleruts cayeron este sábado en Zubieta (4-2) ante la Real Sociedad B. Es su segunda derrota consecutiva y, además, otorga a sus rivales directos una oportunidad perfecta para superarles y tomar la segunda plaza. La jornada del sábado vio, también, el empate (0-0) entre Huesca y Albacete y la victoria (2-0) del Burgos sobre el Mirandés para escalar a la sexta posición.

Ya para el domingo

El Deportivo se medirá este domingo (21.00 horas) al Granada con la condición de conocer, ya, los resultados de casi todos sus rivales en esta jornada. Si gana, dormirá en puestos de ascenso directo, pero, además, puede verse más cerca del liderato. El Racing de Santander, líder con 53 puntos, recibe este domingo a las 18.30 horas al Córdoba en El Sardinero. Los andaluces opositan a meterse en el play off de ascenso y serán un rival exigente para los cántabros.

Antes, la sesión dominical arranca con un duelo directo por escalar a los puestos de la promoción. Las Palmas, sexto, recibe al Ceuta, séptimo. Quien gane podrá superar al Burgos. El Sporting (16.15 horas) visita al Andorra inmerso, también, en esa pugna por entrar en la pelea por subir, pero sin opciones de asaltar el sexto puesto esta jornada. Ninguno de ellos puede superar al Deportivo si pincha ante el Granada, pero sí apretar la pelea en caso de que los de Hidalgo se queden con las manos vacías en Riazor.

Noticias relacionadas

Leganés y Eibar (18.30 horas) completan el menú del domingo. El lunes (20.30 horas), el Almería cerrará la jornada 29 en casa contra la Cultural Leonesa. Si el Dépor duerme segundo, los indálicos serían los únicos capaces de seguirles el ritmo en la pugna por el ascenso directo.