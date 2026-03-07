Deportivo - Granada: este es el posible once de Hidalgo en la jornada 29 de LaLiga Hypermotion en Riazor

El Deportivo recibe este domingo (21.00, LaLiga Hypermotion TV) al Granada en Riazor. Es la bestia negra del conjunto coruñés en casa, y Antonio Hidalgo ya advirtió en la previa que no podrá contar con Yeremay Hernández, baja por lesión. Para el encuentro podría haber cambios en el once titular tras la actuación en Zubieta. Bil Nsongo aspira a discutir la titularidad de Zakaria Eddahchouri, mientras que Diego Villares y Charlie Patiño aguardan un posible cambio de esquema.

No ha habido dudas en los últimos meses en una línea defensiva totalmente asentada. Es cierto que Loureiro y Noubi no tuvieron su día en el campo de la Real Sociedad B, pero es la pareja en la que ha confiado Hidalgo para asumir este 2026. Arnau Comas, que volvió a tener minutos en Zubieta, y Dani Barcia, desaparecido desde la Copa del Rey, aguardan su turno. En los laterales, Altimira y Quagliata son intocables, aunque el incombustible Ximo Navarro pide paso y Sergio Escudero está listo. El vallisoletano, eso sí, redujo cargas a lo largo de la semana.

Un posible cambio de esquema en el Deportivo

A partir de aquí, dudas para Antonio Hidalgo, que podría repetir el 4-4-2 de la jornada pasada, con Riki y Mario Soriano en la medular. Es una pareja que funciona bien, se entiende, y ofrece un rendimiento alto. Sin embargo, en Zubieta extrañaron un nexo extra para circular.

Es por eso que, si Hidalgo cambia de sistema, Charlie Patiño y Diego Villares optan a una tercera posición en la medular. El inglés, para aportar tranquilidad, pausa y precisión en la circulación; el de Samarugo para añadir piernas, presión y presencia en área, algo reclamado por Hidalgo. A ellos se añade la posibilidad de ver a Luismi Cruz como mediapunta.

Un cambio de sistema obligaría a Hidalgo a renunciar a uno de sus cuatro atacantes. Zakaria Eddahchouri ha sido titular en seis de los últimos siete partidos, y el único que se perdió no fue por decisión táctica, sino por sanción. Stoichkov, que viene de marcar, podría compensar el sistema pasando a la banda izquierda, un rol que siempre le ha sentado bien al poder tirar su clásica diagonal. David Mella está a buen nivel y su posición no debería correr peligro. En este caso, el sacrificado sería Luismi.

Stoichkov celebra su gol en el Real Sociedad B - Deportivo / Fernando Fernandez

Los posibles onces de Deportivo y Granada

Deportivo: Ferllo; Altimira, Noubi, Loureiro, Quagliata; Riki, Charlie Patiño; Mella, Mario Soriano, Stoichkov; y Eddahchouri

Granada: Zidane; Naasei, Lama, Williams, Diallo; Sergio Ruiz, Izan; Sola, Arnaiz, Diocou; y Petit.