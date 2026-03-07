El Granada, una bestia negra para el Deportivo en Riazor este siglo

El Deportivo recibe este domingo (21.00 horas) a un Granada que, en la era reciente, ha encontrado en Riazor un particular jardín del que sacar un buen botín de puntos en liga. El conjunto nazarí es uno de los rivales más incómodos a los que se ha enfrentado el equipo blanquiazul en lo que va de siglo. En seis visitas, los andaluces se han llevado tres victorias, dos empates y tan solo una derrota, en la temporada 2018-19. Aunque llegan en una situación diferente a la de la mayoría de sus últimos precedentes, ya saben lo que es sacar provecho de sus visitas a A Coruña. Esperan repetir para escapar del descenso y amenazar las aspiraciones de los hombres de Antonio Hidalgo.

Blanquiazules y rojiblancos se han enfrentado en contadas ocasiones en los últimos tiempos a pesar de ser dos clásicos del fútbol español. Estuvieron casi 25 años sin cruzarse, desde que coincidieron en la campaña 1987-88 en Segunda hasta que se volvieron a ver las caras en Primera en el curso 2012-13. Los granadinos sufrieron una larga travesía por Segunda B y Tercera, antes de subir a marchas forzadas hasta escalar a la máxima categoría en 2011, justo el año en el que el Deportivo lloró ante el Valencia su primer descenso en casi dos décadas.

Sin embargo, en los últimos trece años ya han coincidido seis veces, con un balance muy negativo para los blanquiazules. El reencuentro comenzó con el pie izquierdo, con aquella noche nefasta del 0-3 en 2013 que le costó el puesto a Domingos Paciencia. No mejoró en los encuentros posteriores en la élite. Un empate (2-2) en 2015 con tantos de José Rodríguez y Lucas Pérez, una derrota 0-1 en 2016 y otras tablas (0-0) en 2017, año en el que el Granada cayó a Segunda.

En la categoría de plata llegó la única victoria del Dépor ante los nazaríes en la era moderna. Fue un 2-1 en la sexta jornada de la temporada 2018-19, cuando la escuadra que entonces dirigía Natxo González se impuso gracias a un doblete de Quique González en el segundo tiempo de un partido con aforo reducido por las obras de instalación de la nueva cubierta de Riazor. Desde entonces, solo volvieron a coincidir al final de la campaña pasada. Ganaron 2-3 en la penúltima jornada a un Dépor que lucía su camiseta dorada y que ya estaba pensando en las vacaciones de verano.

La bestia negra de este siglo

El Deportivo se ha visto las caras con decenas de equipos en lo que va del siglo XXI. Y, sin embargo, solo un puñado de ellos han sacado tanto rédito como el Granada de sus visitas a Riazor. Excluyendo a los rivales que apenas se enfrentaron una vez a los blanquiazules, sobre todo en los años en Segunda B y Primera RFEF, solo hay dos clubes que rivalizan con los rojiblancos.

Carlos Fernández dispara ante Germán Sánchez y Rui Silva en el duelo contra el Granada en Riazor en 2018. / Carlos Pardellas

El Mirandés, en sus cuatro duelos contra el Dépor, nunca ha perdido en A Coruña: dos empates y una victoria en liga y un contundente 0-3 en Copa del Rey en 2016 para eliminar al conjunto que, entonces, entrenaba Víctor Sánchez del Amo. La otra némesis es el Rayo Vallecano. En sus siete visitas a la ciudad desde la temporada 2000-01, cuenta con seis empates y solo un triunfo blanquiazul, un 2-0 en 2003 con tantos de Makaay y Naybet.

Aunque equipos como Barça, Real Madrid, Atlético o Valencia saben lo que es llevarse los tres puntos muchas más veces que el Granada, también han sufrido importantes reveses a manos del Dépor. Los pupilos de Antonio Hidalgo tendrán que competir contra sí mismos y contra la buena dinámica de los rojiblancos en A Coruña para continuar fortaleciéndose en casa y seguir firmes en la batalla por el ascenso directo.