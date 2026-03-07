Manu Ferreiro será intervenido en Barcelona y dice adiós a la temporada con el Fabril

El canterano Manu Ferreiro dice adiós a la temporada tras sufrir una "rotura en el tendón proximal de la musculatura isquiotibial" de si pierna derecha. El club, a través de un comunicado, explica que será intervenido en Barcelona por el doctor Jordi Puigdellívol y tendrá un período de recuperación "no inferior a cinco meses".

El jugador del Fabril cayó lesionado en Abegondo hace dos semanas en la victoria del conjunto blanquiazul ante el Numancia por 2-1. Ferreiro, titular en el encuentro, se llevó la mano a la pierna en la primera parte y tuvo que ser sustituido. Nacido en 2006, es una de las joyas de Abegondo, aunque las lesiones le han lastrado su crecimiento.

El Deportivo ha informado a través de un comunicado del estado físico del jugador nacido en Castroverde. "Manu Ferreiro será intervenido este lunes 9 de marzo de una rotura en el tendón proximal de la musculatura isquiotibial de su pierna derecha en Barcelona por el doctor Jordi Puigdellívol. El período de recuperación no será inferior a 5 meses". Dice adiós a la temporada y su objetivo pasará por realizar una buena recuperación para regresar de la mejor forma posible.