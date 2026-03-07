Fabril
Manu Ferreiro será intervenido en Barcelona y dice adiós a la temporada con el Fabril
Sufre "una rotura en el tendón proximal de la musculatura isquiotibial de la pierna derecha"
Pasará por el quirófano este lunes por el doctor Jordi Puigdellívol
El canterano Manu Ferreiro dice adiós a la temporada tras sufrir una "rotura en el tendón proximal de la musculatura isquiotibial" de si pierna derecha. El club, a través de un comunicado, explica que será intervenido en Barcelona por el doctor Jordi Puigdellívol y tendrá un período de recuperación "no inferior a cinco meses".
El jugador del Fabril cayó lesionado en Abegondo hace dos semanas en la victoria del conjunto blanquiazul ante el Numancia por 2-1. Ferreiro, titular en el encuentro, se llevó la mano a la pierna en la primera parte y tuvo que ser sustituido. Nacido en 2006, es una de las joyas de Abegondo, aunque las lesiones le han lastrado su crecimiento.
El Deportivo ha informado a través de un comunicado del estado físico del jugador nacido en Castroverde. "Manu Ferreiro será intervenido este lunes 9 de marzo de una rotura en el tendón proximal de la musculatura isquiotibial de su pierna derecha en Barcelona por el doctor Jordi Puigdellívol. El período de recuperación no será inferior a 5 meses". Dice adiós a la temporada y su objetivo pasará por realizar una buena recuperación para regresar de la mejor forma posible.
