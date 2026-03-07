Deportivo
Mauro Valeiro, convocado con la selección sub 17, baja en el Deportivo para la Copa del Rey juvenil
Ha sido citado para la Ronda 2 de la Eurocopa, que se celebrará en Irlanda del Norte
La selección anfitriona, Escocia y Turquía, los rivales por una plaza para la fase final en Estonia
Mauro Valeiro, una de las figuras claves del Dépor juvenil, se perderá la Copa del Rey de esta semana en Lugo y no podrá participar en las semifinales ante el Barcelona. El jugador nacido en 2009 ha sido citado con la selección sub 17 para competir en la Ronda 2 clasificatoria que da acceso a la fase final de la Eurocopa de la categoría que se celebra en Irlanda del Norte.
Miguel Figueira deberá adaptar su equipo a la ausencia de uno de sus talentos más especiales. El 11 blanquiazul, un centrocampista diferente, disruptivo y decisivo se perderá la Fina 4 de la Copa del Rey juvenil. El equipo coruñés estará arropado por su gente, pero Mauro estará a muchos kilómetros del Anxo Carro. Dos días antes de la cita deberá concentrarse con la selección española sub 17, que disputará en Irlanda del Norte la Ronda 2. En juego, un pase para la Eurocopa que se celebrará este verano en Estonia.
Mauro tendrá tres partidos tras haber disfrutado hace algunas semanas de una convocatoria amistosa en la que anotó un golazo. Sergio García, seleccionador sub-17, ha confeccionado una lista de 20 jugadores para la ocasión, que incluye cinco futbolistas del Barcelona, rival blanquiazul en la Copa. Se concentrarán el martes 10 de marzo en la Ciudad del Fútbol y trabajarán en Las Rozas antes de viajar, el viernes, a Irlanda del Norte.
El debut será el domingo 15 ante la anfitriona en The Showgrounds (Corelaine), a las 19.00. El martes 18, en el mismo escenario pero a las 13.00, España se enfrentará a Escocia. El día 21, para cerrar el torneo, jugará ante Turquía en Solitude (Belfast).
- Charo se despide de Gadis tras 49 años de trabajo en A Coruña: 'Me siento muy querida
- La coruñesa José Luis Joyerías bate su récord de facturación y prepara su salto fuera de la península con una tienda en México
- Reunión en A Coruña para rememorar los viejos tiempos del Gurugú: 'Nuestra infancia no se parece nada a la de los niños de hoy
- La Plaza de la Constitución de Betanzos gana un 'Histórico' restaurante: «Volveremos con mejores vistas»
- Piscinas, diseño nórdico y lujo: entramos en las casas de A Coruña que triunfan en las revistas de decoración
- Lucas Castro, el juvenil del Deportivo que aporrea a la puerta: 'Siempre tuvo mucho gol
- El traslado de Repsol al puerto exterior de A Coruña queda exento de evaluación de impacto ambiental
- La Xunta, pendiente de las luminarias para comenzar las obras en el puente de O Pedrido