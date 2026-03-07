Fútbol | Deportivo
RC Deportivo - Granada: Horario y dónde ver en TV y online la jornada 29 de LaLiga Hypermotion
Partido de Segunda División en Riazor
El Deportivo afronta un nuevo partido en Riazor sin Yeremay, pero con la intención de mantener el buen ritmo de puntuación de las últimas jornadas para mantenerse en la pelea por la zona más noble de la tabla en Segunda División. Recibe a un Granada en horas bajas, pero que respira fuera del descenso tras una mala primera mitad de temporada. El conjunto de Antonio Hidalgo quiere seguir haciéndose fuerte en Riazor y mejorar las sensaciones en su juego para darle una alegría doble a la afición.
Todo es más complicado si el astro canario no puede estar en la lista de convocados, pero el Dépor no quiere excusas y se enfoca en hacer los deberes. Con el chute de moral de la victoria, la semana pasada, ante la Real Sociedad B con la remontada en los últimos minutos con los tantos de Bil Nsongo y Mario Soriano, los blanquiazules apelan a Riazor para seguir firmes y para sumar otros tres puntos a su casillero.
Con Stoichkov en el bando herculino y Bouldini en el rojiblanco, Hidalgo tendrá que replantear su estrategia y hacerle daño en casa a un equipo que suele hacer grandes actuaciones en Riazor. Sin embargo, el último precedente, el triunfo 1-3 en Los Cármenes en la primera jornada de liga, sonríe al conjunto coruñés.
Horario del partido entre el RC Deportivo y el Granada
El Deportivo llegará al estadio de Riazor consciente de que un triunfo puede auparle a posiciones de ascenso directo e iniciará el encuentro, quizá, con la opción de ponerse a un punto del líder si vence al conjunto granadino. Los hombres de Antonio Hidalgo buscan su tercera victoria consecutiva como locales y la sexta en las últimas ocho jornadas, a nivel general. El partido entre el RC Deportivo y el Granada se disputará este domingo 8 de marzo a las 21.00 horas en Riazor.
Dónde ver en TV el partido entre el RC Deportivo y el Granada
El encuentro entre el Deportivo y el Granada tendrá retransmisión en directo por televisión. Será transmitido a través de las plataformas habituales de pago, sin opción en canales en abierto. Se emitirá por Fútbol 2 y por LaLiga Hypermotion TV en Movistar, Orange, Dazn, Amazon Prime Video y los distribuidores oficiales.
- Charo se despide de Gadis tras 49 años de trabajo en A Coruña: 'Me siento muy querida
- La coruñesa José Luis Joyerías bate su récord de facturación y prepara su salto fuera de la península con una tienda en México
- Reunión en A Coruña para rememorar los viejos tiempos del Gurugú: 'Nuestra infancia no se parece nada a la de los niños de hoy
- La Plaza de la Constitución de Betanzos gana un 'Histórico' restaurante: «Volveremos con mejores vistas»
- Piscinas, diseño nórdico y lujo: entramos en las casas de A Coruña que triunfan en las revistas de decoración
- Arteixo arranca su Feria de Oportunidades: 'Tenemos una comerciante que lleva 23 años seguidos participando
- Lucas Castro, el juvenil del Deportivo que aporrea a la puerta: 'Siempre tuvo mucho gol
- El traslado de Repsol al puerto exterior de A Coruña queda exento de evaluación de impacto ambiental