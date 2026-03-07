RC Deportivo - Granada: Horario y dónde ver en TV y online la jornada 29 de LaLiga Hypermotion

El Deportivo afronta un nuevo partido en Riazor sin Yeremay, pero con la intención de mantener el buen ritmo de puntuación de las últimas jornadas para mantenerse en la pelea por la zona más noble de la tabla en Segunda División. Recibe a un Granada en horas bajas, pero que respira fuera del descenso tras una mala primera mitad de temporada. El conjunto de Antonio Hidalgo quiere seguir haciéndose fuerte en Riazor y mejorar las sensaciones en su juego para darle una alegría doble a la afición.

Todo es más complicado si el astro canario no puede estar en la lista de convocados, pero el Dépor no quiere excusas y se enfoca en hacer los deberes. Con el chute de moral de la victoria, la semana pasada, ante la Real Sociedad B con la remontada en los últimos minutos con los tantos de Bil Nsongo y Mario Soriano, los blanquiazules apelan a Riazor para seguir firmes y para sumar otros tres puntos a su casillero.

Con Stoichkov en el bando herculino y Bouldini en el rojiblanco, Hidalgo tendrá que replantear su estrategia y hacerle daño en casa a un equipo que suele hacer grandes actuaciones en Riazor. Sin embargo, el último precedente, el triunfo 1-3 en Los Cármenes en la primera jornada de liga, sonríe al conjunto coruñés.

Horario del partido entre el RC Deportivo y el Granada

El Deportivo llegará al estadio de Riazor consciente de que un triunfo puede auparle a posiciones de ascenso directo e iniciará el encuentro, quizá, con la opción de ponerse a un punto del líder si vence al conjunto granadino. Los hombres de Antonio Hidalgo buscan su tercera victoria consecutiva como locales y la sexta en las últimas ocho jornadas, a nivel general. El partido entre el RC Deportivo y el Granada se disputará este domingo 8 de marzo a las 21.00 horas en Riazor.

Dónde ver en TV el partido entre el RC Deportivo y el Granada

El encuentro entre el Deportivo y el Granada tendrá retransmisión en directo por televisión. Será transmitido a través de las plataformas habituales de pago, sin opción en canales en abierto. Se emitirá por Fútbol 2 y por LaLiga Hypermotion TV en Movistar, Orange, Dazn, Amazon Prime Video y los distribuidores oficiales.