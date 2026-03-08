Un exdeportivista por otro en el Cádiz: Sergio gana enteros para relevar a Gaizka Garitano

El Cádiz arrancó LaLiga como uno de los rivales directos del Deportivo en la lucha por el ascenso directo a Primera División e incluso se llevó un empate de Riazor en el primer partido de 2026, pero poco a poco el proyecto andaluz ha ido pagando su irregularidad, a pesar de los fichajes y la entidad de su plantilla, y la derrota ante el Zaragoza en el Nuevo Mirandilla (0-1) en el inicio del fin de semana ha precipitado los acontecimientos y Gaizka Garitano, según los medios andaluces, dejará su cargo en breve, aunque no se ha hecho oficial la decisión.

El vasco ha sido respaldado en todo este tiempo, a pesar de no haber conseguido los objetivos, y ambas partes creen que separar sus caminos es la mejor vía para reconducir la situación de un equipo que, de pelear por arriba, ha pasado a temer por su permanencia en Segunda, ya que está solo cuatro puntos por encima del descenso. La decisión está tomada y el sustituto, avanzado.

El regreso de un clásico del Dépor y del banquillo del Cádiz

El Cádiz recurrirá a un viejo conocido de su banquillo y también del deportivismo. Se trata de Sergio González Soriano. El pivote, histórico en el Dépor y goleador en la victoria del Centenariazo que acaba de cumplir 24 años, llevaba alejado de la dirección técnica de un equipo de élite desde que fue destituido por el propio Cádiz en 2024, cuando el equipo estaba en Primera División. Desde entonces le han surgido varias opciones y no cuajaron, entre ellas estuvo el Dépor cuando prescindió de Idiakez y acabó apostando por Gilsanz, pero una intervención quirúrgica de la que estaba recuperándose hizo inviable esa posiibilidad. Como entrenador, Sergio solo dirigió una veintena de partidos en Segunda B con el filial del Espanyol y una docena en Segunda con el Valladolid. El resto, 244 partidos, en Primera División con Espanyol, Valladolid y Cádiz.