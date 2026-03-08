El Fabril, nuevo líder de Segunda RFEF tras el favor de la UD Ourense ante el Oviedo Vetusta

El gol agónico de Mario Nájera para dar la victoria al Fabril ante el Rayo Cantabria sirve para que este domingo el filial blanquiazul se convierte en el nuevo líder del Grupo I de Segunda RFEF tras la derrota del Oviedo Vetusta ante la UD Ourense (3-0). Con 53 puntos, los de Manuel Pablo escalan una posición y comandan de nuevo la competición. Suman, además, 14 partidos sin conocer la derrota. La próxima jornada visitan Segovia. Duelo clave ante una Gimnástica que es tercera y podría reengancharse a la carrera si gana.

La UD Ourense dirigida por el exdeportivista Borja Fernández ha dado la sorpresa ante el, hasta hoy, líder de la competición. El Oviedo Vetusta cayó derrotado por 3-0 gracias a los goles de Lucas Fernández, Samu Pardo y Champi. Tras este resultado, el Fabril recupera la primera plaza, y aventaja en un punto al equipo carbayón. En caso de empate, el filial asturiano tiene ganado el golaverage particular tras vencer 0-1 en Abegondo y empatar 1-1 en O Requexón.

El Fabril vivió este sábado su sexta victoria consecutiva en el Arsenio Iglesias, donde no caen derrotados desde noviembre, precisamente ante la Gimnástica Segoviana. La racha es intachable: invictos en los últimos 14 partidos.

Derrota de la Gimnástica, próximo rival del Fabril

La escuadra de Manuel Pablo estuvo atenta también al resultado de la Gimnástica Segoviana ante el Lealtad. El equipo segoviano venció entre semana su partido aplazado, por lo que volvía a acercarse a los dos primeros clasificados. Sin embargo, perdió 1-0 con un gol de Carlos Cid en el Municipal de Les Caleyes. Ahora se queda, con 46 puntos, a siete de distancia del filial blanquiazul.

El próximo sábado a las 19.00 se medirá al Fabril.