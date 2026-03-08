Hidalgo: «Es el peor partido desde que estoy aquí»

Antonio Hidalgo fue crítico con la actuación del Deportivo ante el Granada. Un partido «muy malo» en el que «el rival ha sido mejor». «Estuvimos muy planos con el balón. Es el peor partido desde que estoy aquí», expresó el técnico tras una dura derrota que acabó con bronca de Riazor.

«Hay días malos, hoy (por ayer) fue uno de esos. Lo peor de todo es que es delante de nuestra gente, es lo que más me fastidia. Están descontentos, con justicia. El equipo no estuvo bien», expresó el técnico sobre el cabreo de los aficionados con la pobre actuación del equipo. El técnico catalán cree que los problemas vienen de atrás porque en el último tercio del campo les está «costando muchísimo»: «No estamos siendo lo definitivos que debemos ser. No estamos cargando bien el área. Cuando el rival se pone por delante en bloque bajo sufrimos. Lo llevamos viendo toda la temporada y en eso tenemos que mejorar. Ese bagaje lo tenemos que hacer más productivo».

Hidalgo considera que «hay que mejorar mucho», aunque tienen «una cantidad de puntos que permite competir por todo», pese al tropiezo de este fin de semana. Además, en el flash televisivo, añadió que están «jodidos». «Veníamos de una puntuación muy buena, haciendo las cosas bien en los últimos partidos, sobre todo en cuanto a puntuación. Es un bache y hay que pasarlo», remarcó.

Noticias relacionadas

El técnico de Canovelles elogió la actuación de Bil Nsongo, quien «está dando pasos hacia adelante» y con el que están «contentos con ese rendimiento». Además, explica, sobre las molestias de Mella, que «parece que es un golpe» y este lunes se le «harán pruebas» para conocer «el alcance» del dolor y si es o no una lesión tras el choque que le obligó a abandonar el campo.