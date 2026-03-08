El incombustible Bruno Gama consigue el ascenso a la Superliga Griega

Hace más de dos décadas hizo su debut en la primera división portuguesa con 16 años y a día de hoy sigue peleando y logrando conquistas cuando va camino de los 40 años. El exdeportivista Bruno Gama acaba de conseguir el ascenso a Superliga Griega con el FC Kalamata tras haber sido el mejor equipo en la liga regular de la segunda y en el grupo de ascenso. El equipo del sur del país heleno superó este fin de semana a domicilio 0-1 al Panionos, su inmediato perseguidor y ya tiene un hueco asegurado entre los grandes de Grecia, un hecho que se celebró por todo lo alto.

Gama, quien llegó el pasado verano del AEK Larnaca en el que hasta hace poco estuvo Imanol Idiakez, ha tenido un protagonismo menguante con 14 partidos, solo seis de ellos como titular, casi todos en el primer tramo de la temporada. Además de en estos dos equipos y de dos etapas en el Dépor, ha jugado en su larga trayectoria en Braga, Rio Ave, Vitoria Setubal, Porto, Dnipro, Alcorcón y Aris de Salónica, donde estuvo casi un lustro. Ahora, a sus 38 años, debe decidir el siguiente paso en su carrera.

Dos épocas en A Coruña

Bruno Gama fue una de las caras del ascenso del Dépor a Primera en 2012. De hecho, fue indiscutible y protagonista y hasta le dio el pase de uno de los tantos del ascenso a Xisco. Al año siguiente fue importante, pero no pudo evitar el descenso. Tras jugar la primera jornada de la temporada 2013-14, fue traspasado al Dnipro por las penurias económicas que atravesaba la entidad. Tras muchos vaivenes en Ucrania, en parte ya por la Guerra de Crimea, acabó regresando al Dépor en 2016 con el equipo en Primera, pero ya no tuvo el mismo impacto. Eso sí, su huella en la afición era innegable.

Hugo Rama, titular

El otroexdeportivista que está jugando ahora mismo en Grecia es Hugo Rama, quien en su tercer partido fue titular con el Atens Kallithea, equipo que pelea por no bajar a la tercera división helena, una amenaza que ya no lo es. Tras no salir del banquillo en el primero y disputar de seis minutos en el segundo, disfrutó el sábado de 75 ante el Ellas Syrou: 1-1.