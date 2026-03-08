El incombustible Bruno Gama consigue el ascenso a la Superliga Griega
Lo logra con FC Kalamata | Hace más de dos décadas que debutó en la primera portuguesa con el Braga
Hace más de dos décadas hizo su debut en la primera división portuguesa con 16 años y a día de hoy sigue peleando y logrando conquistas cuando va camino de los 40 años. El exdeportivista Bruno Gama acaba de conseguir el ascenso a Superliga Griega con el FC Kalamata tras haber sido el mejor equipo en la liga regular de la segunda y en el grupo de ascenso. El equipo del sur del país heleno superó este fin de semana a domicilio 0-1 al Panionos, su inmediato perseguidor y ya tiene un hueco asegurado entre los grandes de Grecia, un hecho que se celebró por todo lo alto.
Gama, quien llegó el pasado verano del AEK Larnaca en el que hasta hace poco estuvo Imanol Idiakez, ha tenido un protagonismo menguante con 14 partidos, solo seis de ellos como titular, casi todos en el primer tramo de la temporada. Además de en estos dos equipos y de dos etapas en el Dépor, ha jugado en su larga trayectoria en Braga, Rio Ave, Vitoria Setubal, Porto, Dnipro, Alcorcón y Aris de Salónica, donde estuvo casi un lustro. Ahora, a sus 38 años, debe decidir el siguiente paso en su carrera.
Dos épocas en A Coruña
Bruno Gama fue una de las caras del ascenso del Dépor a Primera en 2012. De hecho, fue indiscutible y protagonista y hasta le dio el pase de uno de los tantos del ascenso a Xisco. Al año siguiente fue importante, pero no pudo evitar el descenso. Tras jugar la primera jornada de la temporada 2013-14, fue traspasado al Dnipro por las penurias económicas que atravesaba la entidad. Tras muchos vaivenes en Ucrania, en parte ya por la Guerra de Crimea, acabó regresando al Dépor en 2016 con el equipo en Primera, pero ya no tuvo el mismo impacto. Eso sí, su huella en la afición era innegable.
Hugo Rama, titular
El otroexdeportivista que está jugando ahora mismo en Grecia es Hugo Rama, quien en su tercer partido fue titular con el Atens Kallithea, equipo que pelea por no bajar a la tercera división helena, una amenaza que ya no lo es. Tras no salir del banquillo en el primero y disputar de seis minutos en el segundo, disfrutó el sábado de 75 ante el Ellas Syrou: 1-1.
- El grupo de restauración La Penela, nuevo propietario de la antigua nave de Flex en Bergondo
- Un trabajador de Teléfonica en A Coruña, ante el ERE: 'Me siento telefónico y seguiré siendo telefónico
- Así está la clasificación de Segunda División: El Castellón pincha y el Dépor se queda a tiro del ascenso directo
- Arteixo arranca su Feria de Oportunidades: 'Tenemos una comerciante que lleva 23 años seguidos participando
- A Coruña bate su récord de creación de empresas con el tirón de Inditex y los pequeños negocios de los inmigrantes
- Un microondas, tirado junto a un contenedor de papel en A Coruña
- Los embargos de viviendas en Galicia se disparan un 44% y alcanzan la cifra más alta en cuatro años
- Charo se despide de Gadis tras 49 años de trabajo en A Coruña: 'Me siento muy querida