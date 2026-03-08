En Directo
RC Deportivo - Granada CF, en directo hoy: partido de la Liga Hypermotion en vivo
Partido de la 29ª jornada desde Riazor
El Dépor, si gana, será segundo en la tabla. Puesto de ascenso directo. Da igual lo que hagan el resto de rivales, entre ellos el Almería que juega mañana
8M en el Dépor
Nuestra previa
El Granada es hoy un equipo mucho más competitivo que el que se encontró el Dépor en la primera vuelta
Queda la duda de cuál será la apuesta de Hidalgo en el once después de que fuese fallida hace una semana en Zubieta. Se aguardan cambios
Yeremay es de nuevo baja, esta vez únicamente por problemas físicos
Bouldini, fuera de la lista del Granada
Buenas tardes, deportivistas. Arrancamos nuestro directo del Deportivo-Granada. El equipo coruñés puede asaltar las plazas de ascenso directo
- El grupo de restauración La Penela, nuevo propietario de la antigua nave de Flex en Bergondo
- Así está la clasificación de Segunda División: El Castellón pincha y el Dépor se queda a tiro del ascenso directo
- Un microondas, tirado junto a un contenedor de papel en A Coruña
- Un trabajador de Teléfonica en A Coruña, ante el ERE: 'Me siento telefónico y seguiré siendo telefónico
- Arteixo arranca su Feria de Oportunidades: 'Tenemos una comerciante que lleva 23 años seguidos participando
- A Coruña bate su récord de creación de empresas con el tirón de Inditex y los pequeños negocios de los inmigrantes
- Nathalie Delgado, vecina de Oleiros: 'Mi perro me desfiguró la nariz y ahora tengo que vivir con él
- Los embargos de viviendas en Galicia se disparan un 44% y alcanzan la cifra más alta en cuatro años