Riki: «A la afición, antes de pedirle algo, tenemos que darle»

Riki no ocultaba su decepción tras la derrota. «Estamos jodidos. Desaprovechamos una buena oportunidad para estar donde queremos estar , no queda otra que levantarse», apunta quien analiza el partido: «La primera parte jugamos mucho al pie y en zonas que estaban ellos muy cómodos y llegando poco. Y en la segunda estuvimos precipitados y desajustados».