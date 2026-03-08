Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Guerra en Irán: minuto a minuto8M en A CoruñaEl plan de la Torre, pendiente¿Ha tocado techo Inditex?Viene la temporada de alergias8M en A Coruña
instagramlinkedin

Riki: «A la afición, antes de pedirle algo, tenemos que darle»

Riki, en el Deportivo - Granada

Riki, en el Deportivo - Granada / CARLOS PARDELLAS

RAC

Riki no ocultaba su decepción tras la derrota. «Estamos jodidos. Desaprovechamos una buena oportunidad para estar donde queremos estar , no queda otra que levantarse», apunta quien analiza el partido: «La primera parte jugamos mucho al pie y en zonas que estaban ellos muy cómodos y llegando poco. Y en la segunda estuvimos precipitados y desajustados».

TEMAS

Tracking Pixel Contents