Así fueron los 43 minutos de juego de Bil Nsongo, el único oasis en el desierto ofensivo del Deportivo

43 minutos de una amenaza real. El gol de Bil Nsongo en Zubieta le había elevado a alternativa para la titularidad en el ataque, pero Hidalgo optó por ser conservador y apostar por un trabajador, pero desnortado e inocuo Zakaria Eddahchouri. La respuesta del camerunés ha sido reivindicarse aún más y poner sobre la mesa más argumentos, su segunda parte ante el Granada en la que demostró que es el ariete que más opciones y salida de ataque le ha dado al equipo en los últimos encuentros. No falló un pase, tiró desmarques de dentro a afuera, se peleó por arriba y por abajo, supo descargar el juego y asociarse, y se inventó una asistencia sobre la hora que malogró Mulattieri.

No es que el holandés estuviese tampoco especialmente surtido en ataque en la hora de juego que disputó ante el conjunto andaluz, pero gran parte de su tarea en ese tiempo fue luchar por arriba balones directos de Ferllo, una suerte para la que no está especialmente dotado un delantero sin excesivos registros y que vive del remate con el pie. Ni siquiera de cabeza. Sus nueve goles defienden su temporada, aunque el grueso de ese arsenal es de 2025. Han llegado muchos de ellos en contextos muy específicos de rematador nato que acompaña la jugada o se fabrica de manera instantánea el disparo desde la frontal. Un Dépor atascado en la creación de juego, tanto en la salida como en los últimos metros, necesita un delantero que participe en el circuito de la jugada, que se faje con defensas por alto y por abajo, que vaya al remate y que ofrezca desmarques. Más autosuficiente y todo eso ahora mismo, a tenor de lo visto este pasado domingo, lo ofrece en mayor medida Bil Nsongo que un Zakaria Eddahchouri al que le condenó, de paso, la jugada de la primera parte en la que malogró una transición que olía a gol.

Más allá del nueve de nueve en el pase en los minutos que estuvo en el terreno de juego, Bil Nsongo tuvo impacto inmediato en el partido. En cinco minutos y con instantes por el medio en los que el juego estuvo detenido, recuperó una pelota en banda, se ofreció por delante a Mella en la que jugada en la que el zurdo se lesionó, engatilló un disparo desde la frontal que taponó un defensa y peleó una pelota en profundidad con Diaby por la que le señalaron una falta que era el recurso fácil para el colegiado. El fabrilista dijo "aquí estoy", levantó la mano para proclamar que no iba a pasar inadvertido en el duelo por mucho que la coyuntura fuese adversa. Despejó en área propia, metió un buen centro desde la izquierda, realizó varios desmarques de dentro a afuera, descargó continuamente la jugada, forzó saques de esquina, generó segundas opciones para Stoichkov y Mulattieri, buscó el remate en el primer palo en una pelota de Escudero y, tras ofrecerse en una salida en largo de Soriano en el minuto 99, le dio un balón de gol al transalpino que el ex del Sassuolo terminó por desperdiciar.

El mismo del Fabril

Todo lo que le pide cada semana Manuel Pablo en el Fabril fue capaz de llevarlo a Riazor y al primer equipo, sin que el escenario y el mal momento del Deportivo le pesasen. No hay mejor síntoma que la naturalidad, que le suban el listón y que lo siga rebasando con relativa facilidad. Su irrupción en la Copa del Rey ante el Mallorca, donde mandó una pelota al palo que embocó Noé, ya hacía presagiar que llegaba con la mente despejada y sin piedras en la mochila. El Bil de hoy no se parece en nada al Bil del pasado ejercicio y el club coruñés ya dio pasos hace meses para hacerse con más porcentaje de su pase (ahora tiene el 85%). Crece, se reivindica ante la Real Sociedad B y frente al Granada y ya aporrea la puerta de la titularidad en el primer equipo ofreciendo agua en el medio del desierto que tiene el Dépor ahora en su juego y en su ataque.