Bronca de Riazor al Deportivo y a Hidalgo en una noche con menos de 20.000 espectadores

El domingo a las 21.00 volvió a ser sinónimo de descenso de asistencia en Riazor. Anoche, 19.955 aficionados siguieron el duelo entre el Dépor y el Granada, que tuvo varios momentos de bronca y silbidos al equipo y al técnico. Tras el 0-2, muchos seguidores abandonaron su butaca y se marcharon antes del final del encuentro.