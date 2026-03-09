Segunda División
Bronca de Riazor al Deportivo y a Hidalgo en una noche con menos de 20.000 espectadores
Desde la primera parte se escucharon algunos silbidos la equipo
A Coruña
El domingo a las 21.00 volvió a ser sinónimo de descenso de asistencia en Riazor. Anoche, 19.955 aficionados siguieron el duelo entre el Dépor y el Granada, que tuvo varios momentos de bronca y silbidos al equipo y al técnico. Tras el 0-2, muchos seguidores abandonaron su butaca y se marcharon antes del final del encuentro.
- El grupo de restauración La Penela, nuevo propietario de la antigua nave de Flex en Bergondo
- Así está la clasificación de Segunda División: El Castellón pincha y el Dépor se queda a tiro del ascenso directo
- Un microondas, tirado junto a un contenedor de papel en A Coruña
- Nathalie Delgado, vecina de Oleiros: 'Mi perro me desfiguró la nariz y ahora tengo que vivir con él
- Un trabajador de Teléfonica en A Coruña, ante el ERE: 'Me siento telefónico y seguiré siendo telefónico
- Arteixo arranca su Feria de Oportunidades: 'Tenemos una comerciante que lleva 23 años seguidos participando
- A Coruña bate su récord de creación de empresas con el tirón de Inditex y los pequeños negocios de los inmigrantes
- Los embargos de viviendas en Galicia se disparan un 44% y alcanzan la cifra más alta en cuatro años