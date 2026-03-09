Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Segunda División

Bronca de Riazor al Deportivo y a Hidalgo en una noche con menos de 20.000 espectadores

Desde la primera parte se escucharon algunos silbidos la equipo

Los jugadores del Dépor, tras la derrota

Los jugadores del Dépor, tras la derrota / CARLOS PARDELLAS

RAC

A Coruña

El domingo a las 21.00 volvió a ser sinónimo de descenso de asistencia en Riazor. Anoche, 19.955 aficionados siguieron el duelo entre el Dépor y el Granada, que tuvo varios momentos de bronca y silbidos al equipo y al técnico. Tras el 0-2, muchos seguidores abandonaron su butaca y se marcharon antes del final del encuentro.

