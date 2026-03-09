Segunda División
Caos y frustración en una noche para olvidar del Deportivo en Riazor
Con la segunda plaza al alcance, el Dépor terminó con tres disparos a portería en más de 100 minutos y la sensación de no tener un plan para dañar al rival
En un continuo querer y no poder, el Deportivo alcanzó lo que llevaba semanas rozando. Hasta ahora, las victorias habían tapado un juego espeso y anticlimático. Los triunfos dieron margen a Antonio Hidalgo para corregir una deriva que, sin soluciones, llevó al equipo blanquiazul a la hecatombe. Ante un ajustado Granada, que con lo justo y necesario soportó la falta de ideas blanquiazules. Solo la insistencia de Bil Nsongo acercó a los coruñeses al gol en un partido que agotó desde muy pronto con la paciencia de Riazor.
Los silbidos de la primera parte se amplificaron en la segunda para pedir cuentas a Antonio Hidalgo. El caos se apoderó de un Dépor que volvió a sobrerevolucionar su sistema. Un rombo desajustado, con Mario oculto a la izquierda y Stoichkov como faro fundido. No había plan más allá de encontrar elementos individuales para superar el bloque en 5-3-2 del Granada. Sólido. Sin alardes. Ningún cambio valió en uno de los partidos más escuetos de la temporada. El resultado solo es la consecuencia de una idea pobre que hasta ahora se había sostenido a base de chispazos. Esta vez, ningún jugador rival se sacrificó para regalar el partido al cuadro blanquiazul.
El oasis de Bil
Solo Bil Nsongo pareció entender lo que reclamaba Riazor. De sus pies nació la única ocasión que acabó en disparo entre los tres palos en la segunda parte. En juego estaba meterse en ascenso directo, pero ni el Deportivo estuvo a la altura de la exigencia, ni la pizarra dio soluciones a un equipo desnortado y carente de una intención.
