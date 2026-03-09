Así está la clasificación de Segunda División: El Deportivo deja en bandeja de plata la segunda plaza al Almería

El Deportivo desperdició una oportunida de oro este domingo ante el Granada en Riazor. De ganar, hubiese asaltado la segunda posición tras el pinchazo del Castellón en Zubieta, pero el equipo de Pacheta salió victorioso tras un mal encuentro blanquiazul. Con este resultado, el Deportivo acabará la jornada en cuarta posición y permite al Almería, si puntúa este lunes ante la Cultural Leonesa, asaltar la segunda plaza.

Era la jornada perfecta para el Dépor, que no solo deja escapar un tren, sino que da vida a Las Palmas y Málaga. Los canarios suben a la quinta posición después de ganar por 4-0 al Ceuta, el próximo rival de los blanquiazules. Los malacitanos empataron, pero dejan al Burgos a dos puntos de distancia.

Los ojos estaban puestos en los olleruts, cayeron este sábado en Zubieta (4-2) ante la Real Sociedad B. Es su segunda derrota consecutiva y, además, otorga a sus rivales directos una oportunidad perfecta para superarles y tomar la segunda plaza. La jornada del sábado vio, también, el empate (0-0) entre Huesca y Albacete y la victoria (2-0) del Burgos sobre el Mirandés para escalar a la sexta posición.

El Racing, más líder que nunca

El Racing de Santander sufrió, pero venció al Córdoba por 4-3 en casa y logra una distancia de siete puntos con Castellón, Deportivo y un Almería que todavía tiene un partido pendiente. El equipo cántabro marca una brecha importante a la espera de que el conjunto dirigido por Rubi pueda recortar distancias en casa ante los entrenados por Rubén de la Barrera.

Por la parte baja, Mirandés, Zaragoza, Cultu y Huesca ven cómo el Valladolid, Leganés, Cádiz, o Granada tiene un pequeño margen respecto a la zona roja.