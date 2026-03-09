Mella no tiene afectados los ligamentos de la rodilla y será baja varias semanas

David Mella tuvo que abandonar el partido ante el Granada tras un fuerte golpe en un cruce con Bambo Diaby que le obligará a parar. El canterano, tras hacerse pruebas médicas, no tiene afectados los ligamentos de la rodilla, y se descarta el peor escenario. Sufre, no obstante, una fuerte contusión con edema que le le impedirá jugar en las próximas jornadas. Será baja varias semanas, en torno a dos y cuatro, según la evolución. Se perderá el duelo ante el Ceuta, en el que el equipo coruñés volverá a buscar la victoria tras el descalabro en Riazor ante el cuadro nazarí.

El extremo de Espasande será baja tras sufrir una fuerte contusión en el duelo de este fin de semana. Este lunes pasó pruebas médicas, que han servido para descartar una afectación mayor en los ligamentos de la rodilla, lo que cierra los peores escenarios para el zurdo con una lesión de larga duración.

En principio, Mella estará de baja entre dos y cuatro semanas. Tiene la zona todavía inflamada, pero no padece una lesión importante. Tendrá que parar e Hidalgo no podrá contar con él para el partido de este fin de semana en el Murube ante el Ceuta.

Mario y Bill llaman a las asistencias ante las molestias de Mella / CARLOS PARDELLAS

Pendientes de Yeremay tras dos jornadas ausente

El Deportivo realizó esta mañana el habitual entrenamiento postpartido, con compensación de cargas para los suplentes, y jornada de recuperación física, con activación, gimnasio y fisioterapia para los titulares. Este martes el equipo descansará.

Yeremay se quedó al margen, con trabajo personalizado para intentar recuperarse de las molestias en el pubis que le han dejado fuera del equipo en las últimas dos jornadas (ante la Real B estaba sancionado). Hidalgo podría viajar a Ceuta sin dos de sus figuras ofensivas.