Mella se retiró por un golpe y tendrá pruebas médicas este lunes

David Mella tuvo que ser sustituido pasada la hora de partido tras un duro golpe en un lance con Bambo Diaby, en el que se hizo daño en una rodilla. Intentó seguir, pero el cuerpo le obligó a parar pese a varios intentos por jugar. Hidalgo, tras el encuentro, explicó que se trata de un golpe, y este lunes será sometido a pruebas médicas para conocer el alcance de las molestias y si se trata de algo más que el impacto recibido.