Las notas del Deportivo contra el Granada: Soriano destaca en el suspenso general

El Deportivo cayó ante el Granada en un partido en el que Riazor pitó a sus futbolistas por su pobre actuación. En una noche de suspenso general pocos son los jugadores de Antonio Hidalgo que se salvan de la quema. Mario Soriano, que trató de poner luz pese al bloqueo al que le sometieron los nazaríes, destaca una actuación muy discreta a nivel individual del conjunto herculino.

El mejor

Mario Soriano (6): Revoloteó por el centro del campo buscando alguna solución al hastío general.

El once del Deportivo

Álvaro Ferllo (4): Se le vio errático con los envíos en largo en varias salidas. Le sorprendió el primer gol.

David Mella (5): Empezó de carrilero y tuvo la mejor ocasión nada más ponerse de extremo izquierdo.

Altimira (6): Intentó filtrar varios pases incisivos para enchufar a los hombres de ataque.

Arnau Comas (3): Sale en la foto de los dos goles en su regreso al once inicial.

Loureiro (5): En línea con la defensa. No logró ser decisivo en la salida de balón con sus arrancadas.

Quagliata (4): Estuvo muy solo en la banda izquierda. Rompe el fuera de juego en el gol de Arnaiz.

José Ángel (3): Mal en el inicio de jugada. Cometió varios errores no forzados con el balón

Riki (5): Incapaz de gobernar la medular en un duelo que exigía más en la sala de máquinas.

Eddahchouri (4): Falló un mano a mano en los primeros minutos. Sigue con la pólvora mojada.

Stoichkov (4): Tuvo dos remates desviados. Poco peligro ante el equipo que tiene sus derechos.

Los suplentes

Charlie Patiño (4): Reforzó la medular en el segundo tiempo.

Bil Nsongo (5): Inquietó a la zaga del Granada.

Luismi Cruz (4): Se asoció en ataque.

Escudero (5): Cubrió el lateral izquierdo.

Mulattieri (5): Probó dos veces a Luca Zidane.