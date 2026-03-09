Fútbol | Deportivo
Las notas del Deportivo contra el Granada: Soriano destaca en el suspenso general
Altimira dio una buena nota en otra noche en la que los delanteros se quedaron sin puntería
El Deportivo cayó ante el Granada en un partido en el que Riazor pitó a sus futbolistas por su pobre actuación. En una noche de suspenso general pocos son los jugadores de Antonio Hidalgo que se salvan de la quema. Mario Soriano, que trató de poner luz pese al bloqueo al que le sometieron los nazaríes, destaca una actuación muy discreta a nivel individual del conjunto herculino.
El mejor
Mario Soriano (6): Revoloteó por el centro del campo buscando alguna solución al hastío general.
El once del Deportivo
Álvaro Ferllo (4): Se le vio errático con los envíos en largo en varias salidas. Le sorprendió el primer gol.
David Mella (5): Empezó de carrilero y tuvo la mejor ocasión nada más ponerse de extremo izquierdo.
Altimira (6): Intentó filtrar varios pases incisivos para enchufar a los hombres de ataque.
Arnau Comas (3): Sale en la foto de los dos goles en su regreso al once inicial.
Loureiro (5): En línea con la defensa. No logró ser decisivo en la salida de balón con sus arrancadas.
Quagliata (4): Estuvo muy solo en la banda izquierda. Rompe el fuera de juego en el gol de Arnaiz.
José Ángel (3): Mal en el inicio de jugada. Cometió varios errores no forzados con el balón
Riki (5): Incapaz de gobernar la medular en un duelo que exigía más en la sala de máquinas.
Eddahchouri (4): Falló un mano a mano en los primeros minutos. Sigue con la pólvora mojada.
Stoichkov (4): Tuvo dos remates desviados. Poco peligro ante el equipo que tiene sus derechos.
Los suplentes
Charlie Patiño (4): Reforzó la medular en el segundo tiempo.
Bil Nsongo (5): Inquietó a la zaga del Granada.
Luismi Cruz (4): Se asoció en ataque.
Escudero (5): Cubrió el lateral izquierdo.
Mulattieri (5): Probó dos veces a Luca Zidane.
- El grupo de restauración La Penela, nuevo propietario de la antigua nave de Flex en Bergondo
- Así está la clasificación de Segunda División: El Castellón pincha y el Dépor se queda a tiro del ascenso directo
- Un microondas, tirado junto a un contenedor de papel en A Coruña
- Nathalie Delgado, vecina de Oleiros: 'Mi perro me desfiguró la nariz y ahora tengo que vivir con él
- Un trabajador de Teléfonica en A Coruña, ante el ERE: 'Me siento telefónico y seguiré siendo telefónico
- Arteixo arranca su Feria de Oportunidades: 'Tenemos una comerciante que lleva 23 años seguidos participando
- A Coruña bate su récord de creación de empresas con el tirón de Inditex y los pequeños negocios de los inmigrantes
- Los embargos de viviendas en Galicia se disparan un 44% y alcanzan la cifra más alta en cuatro años