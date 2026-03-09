Reunión entre Inés Rey y Juan Carlos Escotet
La alcaldesa y el presidente del Deportivo, tras un periodo de distanciamiento entre ambas instituciones, mantienen un encuentro para recuperar la sintonía y retomar el diálogo
Después de un periodo de distanciamiento, la alcaldesa Inés Rey y el presidente el Real Club Deportivo Juan Carlos Escotet mantuvieron un encuentro para recuperar la sintonía entre ambas instituciones y para establecer un canal de diálogo de cara al futuro, según pudo confirmar LA OPINIÓN de fuentes conocedoras de la reunión. El Concello de A Coruña y el propio Deportivo evitaron confirmar la cita. También estuvo encima de la mesa la candidatura de Riazor para el Mundial 2030 que vivirá un momento clave el próximo 18 de marzo cuando los responsables de la FIFA visiten la ciudad para conocer en qué estado se encuentra el proyecto de una de las once ciudades españolas seleccionadas por FIFA en 2024 para acoger este evento. De hecho, los enviados del máximo organismo rector del fútbol mundial ya estuvieron este lunes en Barcelona, en el Camp Nou y en Cornellà, iniciando la gira que se prolongará casi dos semanas entre los tres países que acogerán el evento en Europa y África.
El Deportivo y el Concello de A Coruña renovaron en 2024 y por un periodo de 25 años el convenio de uso del estadio de Riazor por parte del club coruñés. Hace un par de semanas la entidad blanquiazul inauguró su museo, que ya está a pleno rendimiento con visitas y que enriquecerá la red museística de la ciudad.
