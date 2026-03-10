El Deportivo vuelve a la zona cero del barro: el vídeo que le espetó dónde estaba

Poco se recuerda de la sufrida y hasta sangrada última victoria del Dépor en el Alfonso Murube de Ceuta allá por 2022. Aquel día el equipo coruñés, ya sin Borja Jiménez, en fase de crecimiento con Óscar Cano y a unos días de que regresase Lucas Pérez al equipo, superó un virus estomacal que le dejó diezmado para doblegar al conjunto caballa con goles de Alberto Quiles y Diego Villares. Eso sí, en cuanto se menciona al Ceuta, a más de un aficionado blanquiazul se le viene a la cabeza aquel vídeo de la previa en el que los convocados llegaban andando al estadio por una cuesta humilde y con algunos integrantes de la expedición llevando ellos mismos aguas y enceres para el encuentro. Tan real, tan paradigmática. Partidos hay muchos, pero no tanto unas imágenes tan representativas de hasta dónde le había alcanzado el barro en aquellos años a un campeón de Liga como el Deportivo.

Es muy posible que el desembarco del Ceuta en el fútbol profesional que le haya requerido otras condiciones para la llegada de los equipos que le resten romanticismo a la escena. Pero, tres años después, la carga simbólica de aquellos 99 segundos de un vídeo grabado y publicado por Radio Coruña tampoco han pasado al olvido. Unos meses después de aquel partido, el deportivista y director de cine Pedro Díaz, que se hizo entoncs acreedor con su cortometraje La Entrega de un Mestre Mateo y de una nominación a los premios Goya, analizó para LA OPINIÓN todo lo que desprendía aquel vídeo: "Es una imagen icónica, la que mejor define el drama del Dépor. Ni el cabezazo de Marí ni el último gol del Albacete. Si tuviéramos que contar en un plano la realidad del Deportivo, es, sin duda, este. La imagen que tenemos del Dépor y del fútbol de élite es la de un autobús más grande de lo normal, con serigrafía, con policía, con todo vallado, llegando al estadio, en su burbuja, en un túnel saludando de lejos...”, contextualizaba y marcaba la diferencia con lo que era aquella pieza: “Y, de repente, ves todo lo contrario: a los futbolistas vestidos igual que cuando estaban en Primera, pero llegan andando, en silencio, en vez de hacerlo con vítores y bengalas, y caminan entre edificios populares, en vez de hacerlo en grandes avenidas. Es la viva expresión del drama”.

Un plano especial

Había elementos formales, como esa toma única, que le añadían potencia. “Es el drama de que está la cámara esperando ahí arriba a que lleguen”, añadía Díaz para enfatizar elementos como “el silencio” en esa caminata o la aparición de Álex Bergantiños al final de la secuencia. “De repente, ves al capitán, que jugó en Primera, y, con su mirada baja, intenta mantener la dignidad al final del plano”, reforzaba.

Este fin de semana el Deportivo y el Ceuta se volverán a encontrar en el mismo escenario, aunque la categoría y las circunstancias serán diferentes. En el recuerdo quedan aquellas imágenes que retrataron, desde la humildad, una de las épocas más bajas de la historia del equipo coruñés.