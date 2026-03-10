Hidalgo, cuatro meses sin repetir un once del Deportivo

Cuando el partido llegó a su primer partido en casa de esta temporada ante el Burgos y Antonio Hidalgo calcó su once de la goleada en Granada en la semana previa, la grada soñaba con que la carretera estuviese asfaltada para el ascenso y con que en breve iba a poder aprenderse una alineación de carrerilla. La realidad ha acabado evaporando ese presagio. Lesiones, sanciones, el bajo rendimiento de algunos jugadores, la marcha irregular del equipo, la llegada de fichajes y el carácter perfeccionista del técnico blanquiazul, que siempre le busca un matiz a su equipo o pretende plantearle desafíos al rival, han acabado configurando un panorama de movilidad en las alineaciones del Deportivo de la temporada 2025-26. De hecho, hace cuatro meses que no repite once titular de una semana a otra. Desde el Deportivo-Cultural Leonesa (3-0) del 8 de noviembre de 2025 en el que alineó de inicio a los mismos once hombres que fueron titulares una semana antes frente al Zaragoza (0-2) no se da esta circunstancia.

Muchas veces son uno o dos cambios, nunca han sido más de cinco de una formación a otra de liga. En realidad, ese partido con un repóker de cambios fue el Deportivo-Cádiz (2-2) que inauguró 2026 y que escenificó el cambio de guardia en el mercado de invierno. En esa velada, además de apostar por Noubi, Stoichkov y David Mella respecto al partido ante el Andorra, le dio la alternativa a Álvaro Ferllo y Adriá Altimira que llevaban tan solo unos días en A Coruña después de haber llegado de Sevilla y Villarreal, respectivamente. En tres ocasiones ha realizado cuatro cambios, cuatro veces ha apostado por tres variantes, doce semanas ha movido dos piezas, en cinco oportunidades solo un cambio y tres onces titulares han sido el mismo que en el partido previo. Cambios seguros, pero contados, en más de una ocasión forzados por problemas físicos o sanciones de algunos futbolistas en una temporada cargada y con vaivenes.

Las otras dos ocasiones

Las otras dos ocasiones que se quedó satisfecho con las prestaciones en el partido anterior y que las lesiones, sanciones o características del rival no le llevaron a introducir novedades fueron en la jornada seis ante el Huesca en Riazor, al que venció 4-0 y al que precedió el duelo en Vitoria ante el Mirandés (1-5), uno de los mejores de la temporada. Algo muy parecido ocurrió de la jornada uno a la dos. La goleada al Granada en el Nuevo Los Cármenes (1-3) le hizo no tocar nada siete días después frente al Burgos (0-0).