Horarios del Deportivo ante el Sporting y el Córdoba para cerrar el mes de marzo
Cuatro partidos antes cerrar unas semanas cargadas
El Deportivo conoció los horarios de las jornadas 32 y 33 que cierran su calendario de partidos del mes de marzo. Visitará al Sporting de Gijón en El Molinón el sábado 28 a las 21.00 horas. Será retransmitido por LaLiga Hypermotion TV y por la TVG. Unos días después, el martes 31 recibe al Córdoba a las 20.00 horas. Se podrá ver por los canales de pago. Antes se medirá al Ceuta a domicilio este sábado 14 a las 21.00 horas y al Zaragoza en Riazor el sábado 21 a las 21.00 horas.
