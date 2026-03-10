Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Horarios del Deportivo ante el Sporting y el Córdoba para cerrar el mes de marzo

Cuatro partidos antes cerrar unas semanas cargadas

Dani Barcia en el partido ante el Sporting de Gijón

Dani Barcia en el partido ante el Sporting de Gijón / Casteleiro/Roller Agencia

RAC

El Deportivo conoció los horarios de las jornadas 32 y 33 que cierran su calendario de partidos del mes de marzo. Visitará al Sporting de Gijón en El Molinón el sábado 28 a las 21.00 horas. Será retransmitido por LaLiga Hypermotion TV y por la TVG. Unos días después, el martes 31 recibe al Córdoba a las 20.00 horas. Se podrá ver por los canales de pago. Antes se medirá al Ceuta a domicilio este sábado 14 a las 21.00 horas y al Zaragoza en Riazor el sábado 21 a las 21.00 horas.

