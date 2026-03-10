Inés Rey: "Mantuve un encuentro de trabajo con Juan Carlos Escotet"

La alcaldesa Inés Rey, en una visita al parque del Observatorio en el día de su apertura al público, confirmó la reunión que tuvo con el presidente del Deportivo, Juan Carlos Escotet, después de años de distanciamiento con la firma de un nuevo convenio de uso de Riazor y el proyecto del Mundial 2030 como puntos de fricción. La regidora apuntó que, "efectivamente, mantuve un encuentro de trabajo para hablar de diferentes temas con Juan Carlos Escotet, el presidente do Dépor y de Abanca", algo que encuadra "en el marco normal de la relación institucional que tiene que tener el Concello y el Deportivo". Posteriormente, no quiso arrojar más luz sobre lo tratado: "Comprenderán que las reuniones privadas no las comento ni se convocan ni se dan más datos. Los que sabemos lo que hablamos somos él y yo y creo que éramos los únicos que estábamos en esa reunión y, por lo tanto, no voy a comentar las especulaciones sobre el contenido de la reunión".

La cumbre, tal y como apuntó ayer LA OPINIÓN, se produce, ante todo, para recuperar la sintonía entre ambas instituciones y para establecer un canal de diálogo de cara al futuro. También estuvo encima de la mesa la candidatura de Riazor para el Mundial 2030 que vivirá un momento clave el próximo 18 de marzo cuando los responsables de la FIFA visiten la ciudad para conocer en qué estado se encuentra el proyecto de una de las once ciudades españolas seleccionadas por FIFA en 2024 para acoger este evento.

Los tiempos y la falta de concreción sobre la inversión necesaria comprometen el proyecto de A Coruña. Las opciones de que forme parte de las sedes del Mundial se desvanecen. La propuesta logró colarse entre los once españolas elegidas en 2024, pero entonces ya tenía mucho trabajo por delante y, ante todo, la financiación es la que ha frenado la propuesta y la presentación de un proyecto de reforma del estadio. El propio Rafael Louzán, presidente de la Federación, fue muy claro el lunes en El Larguero: ""A Coruña tenía unos deberes como alguna otra y esos deberes no se han hecho. La situación, por lo que veo, no está fácil".

Los enviados del máximo organismo rector del fútbol mundial ya estuvieron este lunes en Barcelona, en el Camp Nou y en Cornellà, iniciando la gira que se prolongará casi dos semanas entre los tres países que acogerán el evento en Europa y África.