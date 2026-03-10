El mejor Kuki Zalazar no será una amenaza para el Deportivo

Kuki Zalazar fue una de las grandes apuestas en el proyecto del Deportivo de la temporada 2022-23 que acabó de manera aciaga con el play off de Castellón, pero el uruguayo nunca encontró su sitio en A Coruña y fue perdiendo protagonismo entre murmullos de una grada de Riazor que no estaba, ni mucho menos, de su lado. Todo lo contrario ocurre con en el Kuki Zalazar que luce ahora mismo en Segunda División con el Ceuta y que será baja este fin de semana.

El mejor de su equipo

El uruguayo, hasta que cayó víctima de un problema muscular hace algunos días en el partido frente al Mirandés, era con diferencia uno de los futbolistas ofensivos con más peligro del conjunto caballa, rival del Deportivo este sábado en el Alfonso Morube. El hijo del mítico José Luis Zalazar lleva seis tantos en 28 jornadas en su tercera aventura en la categoría de plata tras las experiencias con la Ponferradina y el Córdoba. Algunos de ellos tantos de bandera. Con esta cifra ya supera de manera holgada sus números en la categoría de plata, ya que en esas campañas previas en el fútbol profesional no había logrado estrenarse ante las porterías contrarias. En este ejercicio rompió el maleficio y no parecía haber nada ni nadie que lo parase hasta que se cruzó un problema físico en su camino. Rubén Díez tampoco se queda atrás con cinco, aunque en su caso cuatro han sido de penalti. Ambos subieron con el Ceuta y han encontrado su sitio.