El Deportivo Juvenil se lanza al sueño de la Copa del Rey ante el Barça: "Los favoritos siempre son mis jugadores"

Abegondo se ha acostumbrado en el último lustro a mirar con orgullo al Deportivo Juvenil y ver su nombre plasmado en las grandes citas a nivel nacional. Desde la conquista de la Copa de Campeones de 2021, que conllevo el paseo continental por la Youth League en la siguiente temporada, hasta ser finalista en la Copa del Rey de 2022 o semifinalista el curso pasado en la pelea por el título liguero. Esta semana, el club blanquiazul tiene la oportunidad de alzar a pocos kilómetros de casa otro título que refuerce el trabajo y la evolución de las joyas que llaman con fuerza a la puerta del Fabril y, quizá, del primer equipo. Se mide este jueves (18.30 horas) al Barcelona en las semifinales de la Copa en el Anxo Carro de Lugo en busca de un puesto en la final del domingo, donde ya espera el Betis tras remontar (3-2) ante el Celta con un gol en los últimos minutos.

"Los favoritos son siempre mis jugadores", recalcó Miguel Figueira en la sala de prensa de Abegondo. Entre el sueño cumplido del técnico al defender el escudo del Deportivo año tras año y "toda la ilusión del mundo" que inunda a la plantilla antes del encuentro de este jueves se encuentran meses de trabajo en este proyecto y años de evolución en el seno de la cantera blanquiazul.

"Hay una cierta tensión y un grado de responsabilidad que los chavales deben utilizar bien porque tendrán a sus familias y amigos, se sentirán como en Abegondo. Que no sientan la responsabilidad negativa de poder fallar. Pase lo que pase, estos chavales se merecen mi reconocimiento", insistió el preparador blanquiazul antes de encarar un reto mucho más exigente que la realidad que afronta el equipo en su grupo de la División de Honor Juvenil.

La plantilla del Juvenil

Miguel Figueira tendrá una baja sensible en su esquema habitual como Mauro Valeiro, citado con la selección española sub 17. "Está siendo uno de los mejores de la categoría. Gracias a su ayuda y a la de sus compañeros nos metimos en esta fase final y ha recibido un premio de la convocatoria", comentó el entrenador. El centrocampista es uno de los diamantes más prometedores con los que cuenta el Deportivo actualmente y no podrá estar por compromisos internacionales. En la misma tesitura está Raúl Lema, centrocampista citado esta semana con el combinado sub 16. Es más habitual con el Juvenil B, pero ya ha formado parte de alguna convocatoria con el A.

Para paliar las ausencias, el Dépor contará en el Anxo Carro con el lateral Pablo García y el central Samu. Ambos están en dinámica de Fabril, pero bajarán a echar una mano a sus compañeros y tratar de alcanzar la final de este domingo. El proyecto de la generación de 2007 tiene al frente a Lucas Castro. El mediapunta lidera la tabla de goleadores del Grupo 1 de División de Honor con 19 tantos en 23 encuentros y llama con fuerza a la puerta del Fabril. El cambadés es el máximo artillero, pero no el único del equipo con olfato. Le secundan arietes como Álvaro Fraga e Iker Gil, también de 2007, y algunos del 2008 como Nico Balbas, Miguel de Labra o Rubén Trillo.

Lucas Castro celebra un gol con el Deportivo Juvenil / Iago Lopez

Fuera de la cuenta de delanteros, Figueira ha alternado la titularidad en la portería entre Anxo y Rodrigo Leiva. El primero es mayor y ya fue titular en los cuartos de final contra el Tenerife. En la zaga, a falta de ver qué rol juegan Pablo García y Samu, los más habituales son Guille, Jorge Vega, Xabi Campos, Iker Fernández y el capitán, David Vergara. La medular, aparte de Lucas Castro y el ausente Valeiro, suele llevar la batuta David Fernández y Lucas Regueiro, con el permiso de otros como Nico Ruiz, Abel, Samba o Leandro.

La exigencia del Barça

El Barça pondrá al Juvenil blanquiazul ante un reto mayúsculo comparado con la dificultad que encuentra habitualmente en su grupo de la División de Honor. Los blaugranas también llegan castigados por la convocatoria de las selecciones inferiores, pero serán, de todos modos, un rival incómodo que tratará de dominar la posesión de la pelota.

"Tenemos diferentes planes de partido para lo que nos puedan plantear", reconoció un Miguel Figueira que, pese al rival que tienen delante, no vacila al confiar en sus jugadores. "Queremos hacerles el partido lo más incómodo posible, nosotros también tenemos capacidad con el balón y, si les hacemos daño, ellos no estarán acostumbrados", apuntó el técnico. Pase lo que pase, no quedará nada que lamentar. Si hay triunfo este jueves, la afición deportivista tendrá otra cita importante en Lugo el próximo domingo.