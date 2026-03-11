LaLiga denuncia cánticos en Riazor contra Isaac Fouto, un rival y el colegiado

LaLiga denunció al Comité de Competición de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y a la Comisión Antiviolencia varios cánticos que se escucharon el pasado domingo en Riazor durante el partido entre el Deportivo y Granada. En concreto, resalta cánticos contra Isaac Fouto, un futbolista del conjunto visitante y el árbitro, Carlos Muñiz Muñoz, a lo largo del encuentro.

El escrito de la patronal menciona cuatro cánticos, entre el minuto 11 y el 13, contra Isaac Fouto, periodista que participó en la retransmisión de LaLiga Hypermotion TV a pie de campo al que la afición deportivista señala por alinearse con LaLiga en el caso Fuenlabrada. Entre las frases denunciadas se reflejan "Fouto, muérete", "Isaac Fouto, hijo de puta" y "Fouto, cabrón, fuera de Riazor".

En el resto del encuentro se anotaron otras tres incidencias, todas puntualizadas y localizadas por LaLiga en el fondo Marathón inferior. La primera fue en el minuto 37, en un cántico expreso contra el Celta de Vigo. La segunda fue en el minuto 58, cuando denuncian que se entonó "písalo, písalo" a coro cuando un jugador del Granada se encontraba tendido en el césped. El último, en el minuto 62, se centra en un clamor contra el árbitro, en disconformidad por una de sus decisiones.