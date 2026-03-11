Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Guerra en Irán: minuto a minutoRedada antidroga en A Coruña y MeicendeResultados de InditexJorquera renuncia a ser candidato del BNG en A CoruñaEl juzgado cita a declarar al alcalde de SadaJagger, el dogo 'influencer' de O Burgo
instagramlinkedin

Fútbol | Deportivo

LaLiga denuncia cánticos en Riazor contra Isaac Fouto, un rival y el colegiado

Enumera cuatro menciones contra el periodista en el primer cuarto de hora del encuentro

La grada de Riazor, durante el encuentro entre el Deportivo y el Granada, el pasado domingo.

La grada de Riazor, durante el encuentro entre el Deportivo y el Granada, el pasado domingo. / Carlos Pardellas

Daniel Abelenda Lado

Daniel Abelenda Lado

A Coruña

LaLiga denunció al Comité de Competición de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y a la Comisión Antiviolencia varios cánticos que se escucharon el pasado domingo en Riazor durante el partido entre el Deportivo y Granada. En concreto, resalta cánticos contra Isaac Fouto, un futbolista del conjunto visitante y el árbitro, Carlos Muñiz Muñoz, a lo largo del encuentro.

El escrito de la patronal menciona cuatro cánticos, entre el minuto 11 y el 13, contra Isaac Fouto, periodista que participó en la retransmisión de LaLiga Hypermotion TV a pie de campo al que la afición deportivista señala por alinearse con LaLiga en el caso Fuenlabrada. Entre las frases denunciadas se reflejan "Fouto, muérete", "Isaac Fouto, hijo de puta" y "Fouto, cabrón, fuera de Riazor".

Noticias relacionadas

En el resto del encuentro se anotaron otras tres incidencias, todas puntualizadas y localizadas por LaLiga en el fondo Marathón inferior. La primera fue en el minuto 37, en un cántico expreso contra el Celta de Vigo. La segunda fue en el minuto 58, cuando denuncian que se entonó "písalo, písalo" a coro cuando un jugador del Granada se encontraba tendido en el césped. El último, en el minuto 62, se centra en un clamor contra el árbitro, en disconformidad por una de sus decisiones.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents