Mario Soriano y Espe Pizarro, los jugadores Estella Galicia del Deportivo en febrero: "Los dos goles del Granada fueron evitables"

Mario Soriano y Espe Pizarro recibieron este miércoles sus respectivos premios Estrella Galicia al mejor jugador del mes de febrero del Deportivo y el Dépor Abanca. Lo hicieron agradecidos a la afición por escogerles y reconocer sus méritos, pero sin perder el foco en el día a día y en los objetivos inmediatos en Segunda y en Liga F.

"Estoy contento por cómo se está dando la temporada a pesar del último partido contra el Granada. Seguimos arriba, a tres puntos del ascenso directo, y ya estamos trabajando para el partido de Ceuta", avanzó Mario Soriano, agradecido por el apoyo de la afición, que le eligió como el mejor del último mes de competición.

El mediapunta madrileño hace autocrítica tras la mala actuación colectiva el pasado domingo. "Estamos tratando de trabajar y mejorar los aspectos que nos están costando más en los últimos partidos", comentó Soriano. Señaló, sobre todo, los problemas para enfrentarse "a equipos que se encierran más defensivamente". "Los dos goles fueron evitables, hay que mejorar los detalles que están marcando estos partidos", añadió. Mantiene, no obstante, la cabeza fría y no quiere dejarse llevar por los altibajos de los resultados para mantenerse, solo, pendiente del próximo compromiso contra el Ceuta.

La misma gratitud mostró Espe Pizarro al recibir un premio que acredita su papel fundamental, a base de goles, en los resultados del Dépor Abanca a lo largo del mes de febrero. "Para mí es un premio al esfuerzo que he hecho desde que no podía jugar por las lesiones. Quería volver a este nivel y ha sido muy satisfactorio", reflexionó la delantera uruguaya.

Noticias relacionadas

El Dépor Abanca recibe este fin de semana al Barça tras un parón de tres semanas, pero Espe tiene claros los objetivos. "Sabemos que es un partido muy complicado, pero hay que jugarlo. Si lo hacemos como equipo, las cosas pueden ser mucho más fáciles", apuntó. No quiere revancha contra las blaugranas, pero sí mantenerse alerta ante los rivales directos de la zona media y baja de la clasificación.